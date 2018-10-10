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    Кристенсен может покинуть «Челси»

    Защитник «Челси» Андреас Кристинсен рассказал о планах на будущее.

    «Прошлый сезон был сложным. По правде говоря, он был очень сложным. В прошлом году я провел хороший сезон, я хорошо сыграл на ЧМ.

    Я не могу снова ждать. Мне 22, я очень хочу играть. В последние три сезона я играл, так что я не вижу причин оставаться, если ситуация не изменится в будущем.

    Слишком рано говорить о том, когда я что-то буду менять, если я вдруг решу это сделать. Но очевидно, что ситуация не хорошая для меня», – сказал Кристенсен.

    В текущем сезоне АПЛ Кристенсен сыграл в одном матче.

    Источник: Sky Sports

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    10.10.2018 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 октября 2018, 09:35

      Нужна практика и побольше

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 октября 2018, 08:56

      Да, не хотелось бы терять, такого молодого и перспективного

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