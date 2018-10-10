Кристенсен может покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристинсен рассказал о планах на будущее.

«Прошлый сезон был сложным. По правде говоря, он был очень сложным. В прошлом году я провел хороший сезон, я хорошо сыграл на ЧМ.

Я не могу снова ждать. Мне 22, я очень хочу играть. В последние три сезона я играл, так что я не вижу причин оставаться, если ситуация не изменится в будущем.

Слишком рано говорить о том, когда я что-то буду менять, если я вдруг решу это сделать. Но очевидно, что ситуация не хорошая для меня», – сказал Кристенсен.

В текущем сезоне АПЛ Кристенсен сыграл в одном матче.