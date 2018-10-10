В 2019 году появится новый федеральный спортивный телеканал «Матч Страна»

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко рассказал о планах запуска нового спортивного телеканала.

«Я бы хотел анонсировать, что 1 марта следующего года накануне Универсиады мы запустим новый федеральный канал «Матч Страна», который будет показывать только спортивные новости и события, которые происходят в России.

У этого канала социальная направленность. Он будет также продвигать детский спорт», – сказал Чернышенко.