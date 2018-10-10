Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В 2019 году появится новый федеральный спортивный телеканал «Матч Страна»

    Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко рассказал о планах запуска нового спортивного телеканала.

    «Я бы хотел анонсировать, что 1 марта следующего года накануне Универсиады мы запустим новый федеральный канал «Матч Страна», который будет показывать только спортивные новости и события, которые происходят в России.

    У этого канала социальная направленность. Он будет также продвигать детский спорт», – сказал Чернышенко.

    Источник: Р-спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 10 октября 2018, 22:33

      После гнилого матч тв, показывающего не пойми что...
      Спасибо, не надо, всё равно ничего толкового не выйдет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 10 октября 2018, 22:28

      назовите уж тогда матч-кокорин and мамаев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3581

      Axe111 10 октября 2018, 22:06

      Очередная помойка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      spiker 10 октября 2018, 22:06

      Очередной канал бесконечной рекламы и непонятных трансляций. Пополним бюджет некоторых индивидов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 10 октября 2018, 21:40

      Задача отмыть ещё больше бабла решена..))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11