Нападающий «Барселоны» Лионель Месси анонсировал начало сотрудничества со всемирно известным цирком – Cirque du Soleil [фр. - «Цирк солнца»].

Это канадская компания, работающая в сфере развлечений. Свою деятельность она определяет, как художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений.

В своем инстаграме аргентинец выложил видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil жонглирует ногами клоунским носом.