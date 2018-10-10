Да он в староверы подался))) Солнцепоклонники, костры на поляне, коловрата на спине наколит)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси анонсировал начало сотрудничества со всемирно известным цирком – Cirque du Soleil [фр. - «Цирк солнца»].
Это канадская компания, работающая в сфере развлечений. Свою деятельность она определяет, как художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений.
В своем инстаграме аргентинец выложил видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil жонглирует ногами клоунским носом.