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    Какой вы футболист?

    Месси анонсировал начало сотрудничества со всемирно известным цирком

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси анонсировал начало сотрудничества со всемирно известным цирком – Cirque du Soleil [фр. - «Цирк солнца»].

    Это канадская компания, работающая в сфере развлечений. Свою деятельность она определяет, как художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений.

    В своем инстаграме аргентинец выложил видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil жонглирует ногами клоунским носом.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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    10.10.2018 12:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 10:15

      Да он в староверы подался))) Солнцепоклонники, костры на поляне, коловрата на спине наколит)

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 19:49

      Завершит футбольную карьеру ,будет циркачом.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 октября 2018, 14:02

      да не ребят, принт на его футболке - это не цирк канадский))))

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 10 октября 2018, 13:18

      Какой еще Дю Солей? Знали бы они, что в российском футболе происходит. Вот это настоящий цирк!

      1
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 10 октября 2018, 13:14

      чем он там будет удивлять? кокорин с мамаевым - вот это я понимаю цирк!!

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 12:45

      Задумался о будущем видимо)))...А вообще конечно цирк классный,но к нам приезжал наверное 10 состав их труппы,ничего особенного и вообще не впечатлило,зато билеты были потолок...Человек был в Америке на представлении,показывал видео,выступал первый состав,это круто смотрелось,даже на видео...

      2
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > KOLBIS 11 октября 2018, 04:33

      Там не составы, а разные шоу. Есть гастролирующие по всему миру, а есть невыездные, как в Вегасе КАА. Это масштабное, грандиозное зрелище.

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 10 октября 2018, 12:39

      Упс!!!
      Cirque du Soleil - это очень круто!!!
      Просто так в труппу этого цирка сложно попасть. Видимо руководители этого цирка нашли что-то очень неожиданное, раз обратились к Месси.
      Интересно посмотреть!!! Чуть позже! )))))
      А пока Месси играет в Барсе!

      2
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      Рейтинг: +8899

      vladik12 10 октября 2018, 12:34

      С российским футболом???

      3
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vladik12 10 октября 2018, 15:59

      Ахахахаха))))) Тонко, Влад)))

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