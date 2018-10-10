Де Брюйне: «Зинченко постоянно поет, но у него это очень плохо получается»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что худшим певцом в команде является украинец Александр Зинченко.

– У кого худший голос в «Манчестер Сити»?

– Худший в этом деле Зинченко. Он постоянно поет, но у него это очень плохо получается. Никто не хочет слушать его пение.

– Что, настолько плох?

– Да, настолько плох.

– Говорят, что Зинченко твой брат.

– Он хочет им быть, но это невозможно.

– Но он правда похож на тебя.

– Да, немного похож.