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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Де Брюйне: «Зинченко постоянно поет, но у него это очень плохо получается»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что худшим певцом в команде является украинец Александр Зинченко.

    – У кого худший голос в «Манчестер Сити»?

    – Худший в этом деле Зинченко. Он постоянно поет, но у него это очень плохо получается. Никто не хочет слушать его пение.

    – Что, настолько плох?

    – Да, настолько плох.

    – Говорят, что Зинченко твой брат.

    – Он хочет им быть, но это невозможно.

    – Но он правда похож на тебя.

    – Да, немного похож.

    Источник: YouTube

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    10.10.2018 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1455

      Mariner 13 октября 2018, 06:34

      Да хохлы все нынче поют, правда это скорее вой какой-то: це невмеееерла и т.д. ))))))

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 октября 2018, 09:00

      Зато у него зубы свои...
      И хрень не несёт..

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 октября 2018, 08:44

      а вы дуэтом попробуйте)))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 08:23

      Хорошее интервью, спасибо. Хвала богам, говорят на простом английском без сильного акцента, я где-то 80% понял. Но хорошо бы, если бомбардир делал сабы.

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