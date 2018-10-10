Де Брюйне: «Зинченко постоянно поет, но у него это очень плохо получается»

Да хохлы все нынче поют, правда это скорее вой какой-то: це невмеееерла и т.д. ))))))
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что худшим певцом в команде является украинец Александр Зинченко.
– У кого худший голос в «Манчестер Сити»?
– Худший в этом деле Зинченко. Он постоянно поет, но у него это очень плохо получается. Никто не хочет слушать его пение.
– Что, настолько плох?
– Да, настолько плох.
– Говорят, что Зинченко твой брат.
– Он хочет им быть, но это невозможно.
– Но он правда похож на тебя.
– Да, немного похож.