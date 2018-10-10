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    Какой вы футболист?

    Де Брюйне: «Стиль одежды Бернарду Силвы ужасен. Он одевается как 40-летний мужик»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне выступил с критикой в адрес стиял одежды своего партнера по команде Бернарду Силвы.

    «Стиль одежды Бернарду Силвы ужасен. Он одевается как 40-летний мужик, хотя ему всего 24 года.

    Он всегда носит одни и те же белые туфли, которые уже грязные и поношенные. В команде все говорят ему: «Купи себе новую пару, у тебя же есть деньги», – рассказал Де Брюйне.

    После восьми туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.

    Источник: Onze Mondial

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    10.10.2018 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 октября 2018, 10:12

      40 лет это приговор ?)))) Что за ?....

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 10 октября 2018, 08:01

      У каждого свои ценности, может человеку это не нужно, зачем на весь мир-то разносить))) Да и вообще, так культурно обосрал стиль 40 летних мужиков))))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 07:37

      Прикольно, не знал такого) Кевин, наверное, имеет ввиду 40-летнего работягу, что по вечерам оседает в местном пабе, т.к. мужики 40-летние бывают разные.
      Сразу вспомнилось памятное фото золотого состава МЮ при Фергюсоне - все такие стильные, модные, особенно Бекхэм, а рядом Невилл в штанах советского покроя и заправленной в ней рубашке))

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