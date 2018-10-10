Де Брюйне: «Стиль одежды Бернарду Силвы ужасен. Он одевается как 40-летний мужик»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне выступил с критикой в адрес стиял одежды своего партнера по команде Бернарду Силвы.

«Стиль одежды Бернарду Силвы ужасен. Он одевается как 40-летний мужик, хотя ему всего 24 года.

Он всегда носит одни и те же белые туфли, которые уже грязные и поношенные. В команде все говорят ему: «Купи себе новую пару, у тебя же есть деньги», – рассказал Де Брюйне.

После восьми туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.