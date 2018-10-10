Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» остановил продажу футболок с фамилией Кокорина

    Футболки с фамилией нападающего «Зенита» Александра Кокорина нет в каталоге интернета-магазине клуба.

    Предполагается, что удаление игрока из каталога стало реакцией на скандал от 8-го октября.

    Напомним, Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев поучаствовали в избиении двух чиновников и водителя ведущей «Первого канала». На них заведено уголовное дело по статье «Побои».

    Пресс-секретарь Алексея Миллера сообщил о том, что «Зенит» в ближайшее время объявит решение по Кокорину.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 13:41

      Какой бы клуб не представлял игрок, так делать нельзя. Нужно посадить обоих

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 10 октября 2018, 12:00

      Да и правильно сделал.Пусть себе на робе нарисует свою фамилию!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 октября 2018, 09:29

      Ну,с Ионовым возобновляйте..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 10 октября 2018, 08:28

      Зря! Упустите хорошую прибыль

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > iuda 10 октября 2018, 09:04

      Это точно. Керовая маркетинговая служба в клубе, тупая, выгоды не видит! Но, думаю, частный бизнес нишу дураков займет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель 10 октября 2018, 08:21

      пускай теперь выпускает туалетную бумагу с изображением кокоши

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 октября 2018, 07:57

      Возможно скоро ФСИН начнет продавать через инет тюремную робу с их фамилиями и номерами отрядов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 10 октября 2018, 07:25

      Надо наоборот больше продавать,
      Только вместо номера стул нарисовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      г.Онега 10 октября 2018, 07:18

      5 тысяч футболка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > г.Онега 10 октября 2018, 08:53

      тебя это удивило???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67523

      portero > г.Онега 10 октября 2018, 16:56

      была 8 месяц назад

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 10 октября 2018, 07:04

      зря, сейчас на ура пойдут, наши клубы в бизнесе вообще не шарят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 10 октября 2018, 05:19

      Потрачено...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11