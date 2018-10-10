«Зенит» остановил продажу футболок с фамилией Кокорина

Футболки с фамилией нападающего «Зенита» Александра Кокорина нет в каталоге интернета-магазине клуба.

Предполагается, что удаление игрока из каталога стало реакцией на скандал от 8-го октября.

Напомним, Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев поучаствовали в избиении двух чиновников и водителя ведущей «Первого канала». На них заведено уголовное дело по статье «Побои».

Пресс-секретарь Алексея Миллера сообщил о том, что «Зенит» в ближайшее время объявит решение по Кокорину.