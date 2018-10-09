РПЛ: «Все матчи 11-го тура, включая «Анжи» – ЦСКА, состоятся по расписанию»

Официальный сайт РПЛ сообщил, что все матчи 11-го тура чемпионата России состоятся в соответствии с утвержденным ранее календарем, включая встречу «Анжи» – ЦСКА.

Ранее сообщалось, что футболисты махачкалинской команды могут бойкотировать игру с армейцами, если клуб не начнет выплачивать задолженность по зарплате, которая тянется уже около четырех месяцев.

Матч «Анжи» – ЦСКА пройдет в пятницу, 19 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.