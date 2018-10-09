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    Какой вы футболист?

    РПЛ: «Все матчи 11-го тура, включая «Анжи» – ЦСКА, состоятся по расписанию»

    Официальный сайт РПЛ сообщил, что все матчи 11-го тура чемпионата России состоятся в соответствии с утвержденным ранее календарем, включая встречу «Анжи»ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что футболисты махачкалинской команды могут бойкотировать игру с армейцами, если клуб не начнет выплачивать задолженность по зарплате, которая тянется уже около четырех месяцев.

    Матч «Анжи» – ЦСКА пройдет в пятницу, 19 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    09.10.2018 14:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 9 октября 2018, 21:44

      ДА какие Анжи ЦСКА!? Что с Кокориным и Мамаевым сделают? Очень интересно, а футбол пусть подождет!))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 октября 2018, 17:00

      А где матч состоится?

      0
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 9 октября 2018, 14:59

      Анжи "умрет" в декабре, а результаты всех матчей аннулируют и будет например у команд пустая неделька, как в прошлом сезоне в ПФЛ в зоне Урал-Поволжье

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