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    Какой вы футболист?

    Тарасов – о победе над ЦСКА: «Не надо списывать «Локомотив» со счетов»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что победа над ЦСКА позволит его команде вернуться в чемпионскую гонку в этом сезоне.

    «Хорошо, что «Локомотиву» удалось обыграть ЦСКА. Думаю, эта победа возвращает нас в гонку за самые высокие места, не надо списывать «Локо» со счетов. Этот эмоциональный подъем должен пойти нам на пользу.

    Сложно сказать, как на команде скажется перерыв. Сейчас у нас будет время, чтобы подумать, разобрать ошибки и что-то доработать», – сказал Тарасов.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Известия

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    09.10.2018 09:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:47

      Конечно такая победа дает определенный импульс команде.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 9 октября 2018, 11:17

      Да ни кто пока и не списывает локо, а вот ты уже сбитый лётчик!!! Это показывает твоя игра и глухой запас.и то что локо об играл цска явно не твоя заслуга товарищ бузов

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > sobaka120982 9 октября 2018, 11:21

      В таких случаях футболиста можно ругать только если плохо тренируется и нарушает режим.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > александр п 9 октября 2018, 11:26

      Ещё бы он нарушал режим, и думаю что и тренируется добротно.только для того что бы контракт с ним не расторгли или не отстронили от первой команды

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sobaka120982 9 октября 2018, 11:35

      Ну так это нормально для любого футболиста.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 9 октября 2018, 10:10

      Любой перерыв не идет на пользу нашей команде. Как будто приходится начинать всё сначала.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Антибиотик 9 октября 2018, 11:17

      От мастерства тренерской бригады зависит,не такой и уж большой перерыв.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 9 октября 2018, 10:01

      Всё правильно.Фарфан и Смолов выздоровеют,Крыховяк должен прибавить.Дадут ещё шороху паравозники,главное игра есть.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > александр п 9 октября 2018, 17:15

      да игра временами появляется... главное, чтоб здоровы все были! Интригу хочется в чемпионат))) а то Питерцы погнали вперед))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > fortune-bva 9 октября 2018, 17:36

      Обоими руками за.У Питера судя по играм с Анжи и Славней далеко не всё в порядке,да и кокошу они похоже потеряли.

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