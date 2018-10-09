Тарасов – о победе над ЦСКА: «Не надо списывать «Локомотив» со счетов»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что победа над ЦСКА позволит его команде вернуться в чемпионскую гонку в этом сезоне.

«Хорошо, что «Локомотиву» удалось обыграть ЦСКА. Думаю, эта победа возвращает нас в гонку за самые высокие места, не надо списывать «Локо» со счетов. Этот эмоциональный подъем должен пойти нам на пользу.

Сложно сказать, как на команде скажется перерыв. Сейчас у нас будет время, чтобы подумать, разобрать ошибки и что-то доработать», – сказал Тарасов.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1.