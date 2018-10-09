Жиру: «На мне много черновой работы, которую другие люди просто не видят»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру считает необоснованной критику в свой адрес.

«Сборная Франции показывает настоящее шоу, в которое я вношу определенный вклад. Моя задача состоит в том, чтобы помогать другим игрокам забивать голы.

На мне много черновой работы, которую другие люди просто не видят», – сказал Жиру.

32-летний форвард на прошедшем чемпионате мира-2018 в России провел семь матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи.