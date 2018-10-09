Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жиру: «На мне много черновой работы, которую другие люди просто не видят»

    Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру считает необоснованной критику в свой адрес.

    «Сборная Франции показывает настоящее шоу, в которое я вношу определенный вклад. Моя задача состоит в том, чтобы помогать другим игрокам забивать голы.

    На мне много черновой работы, которую другие люди просто не видят», – сказал Жиру.

    32-летний форвард на прошедшем чемпионате мира-2018 в России провел семь матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

    Источник: RMC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2018 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 октября 2018, 08:49

      Молодец,хорошо отрабатываешь! Так держать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11