Благотворительный фонд Месси подозревают в финансовых махинациях

Типичная ситуация. Спортсмены и так весьма примитивного образа мышления люди, уж поверьте мне, я знаю о чём говорю, многие из них даже школу не окончили. А к тому же звёзды футбола вообще не только ничего не шарят в финансах, так щё и у них банально на это нет времени, там на 100% всё даётся на откуп личным финансистам, которые просто разводят богатых лохов на деньги, а потом красиво сваливают, а вся ответственность за махинации ложится на игроков, т.к. эти люди официально уполномочены действовать от их лица. Уже 100 раз, что Месси, что Роналду, что прочие говорили, что не управляют своими финансами и знать не знают, что там есть какие-то нарушения.
Благотворительный фонд атакующего футболиста «Барселоны» Лионеля Месси привлек внимание налоговых служб. По информации El Confidencial, речь может идти и о других финансовых махинациях.
В частности, издание пишет, что фонд получал деньги на проведение мероприятий от разного рода лиц, но не реализовывал их по назначению.
Фонд зарегистрирован в Аргентине, и ответственность за него несет учредитель – Месси.