Благотворительный фонд Месси подозревают в финансовых махинациях

Благотворительный фонд атакующего футболиста «Барселоны» Лионеля Месси привлек внимание налоговых служб. По информации El Confidencial, речь может идти и о других финансовых махинациях.

В частности, издание пишет, что фонд получал деньги на проведение мероприятий от разного рода лиц, но не реализовывал их по назначению.

Фонд зарегистрирован в Аргентине, и ответственность за него несет учредитель – Месси.