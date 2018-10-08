Червиченко – о Кокорине и Мамаеве: «Погоняют мячишко в Бутырке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты избили чиновника.

«Постоянство, с которым они влипают в истории, говорит о том, что, видимо, не до конца детство еще прошло, взрослая жизнь еще не наступила. По Мамаеву это видно – то, как человек себя разрисовал, говорит о не до конца устоявшемся рассудке.

Если они виноваты, то должны получить наказание в полной мере – может, 15 суток поиграют в футбол в каком-то тюремном дворе. Тоже может пойти на пользу. В Бутырке погоняют мячишко», – сказал Червиченко в эфире канала «Царьград».

В отношении игроков завели уголовное дело.