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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Червиченко – о Кокорине и Мамаеве: «Погоняют мячишко в Бутырке»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты избили чиновника.

    «Постоянство, с которым они влипают в истории, говорит о том, что, видимо, не до конца детство еще прошло, взрослая жизнь еще не наступила. По Мамаеву это видно – то, как человек себя разрисовал, говорит о не до конца устоявшемся рассудке.

    Если они виноваты, то должны получить наказание в полной мере – может, 15 суток поиграют в футбол в каком-то тюремном дворе. Тоже может пойти на пользу. В Бутырке погоняют мячишко», – сказал Червиченко в эфире канала «Царьград».

    В отношении игроков завели уголовное дело.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2018 22:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 октября 2018, 14:37

      В Бутырке погоняют яички чьи нибудь во рту, а не мячишко

      1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 9 октября 2018, 02:49

      Бабло побеждает зло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 октября 2018, 02:19

      Червиченко и Кокорин с Мамаевым - классная команда для бутырок!

      -1
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 8 октября 2018, 23:36

      червяк+стул+кокора+5 минут в закрытой комнате...

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2018, 22:58

      В Бутырке им мячишком пробьют совсем в другие ворота.

      4
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