Колобков – о драке Кокорина и Мамаева: «Смягчающих обстоятельств быть не может. Такое поведение недопустимо»

В 1995 году в одном из матчей английского чемпионата, за удар соперника был удален Эрик Кантона, при возвращении в раздевалку футболист поддался на провокацию болельщика Пэла Симмонса. Француз в прыжке ногой двинул фаната по лицу, а затем еще и кулаками добавил. 120 часов исправительных работ, 11-месячная дисквалификация - так наказали Кантона за эту дикую выходку. Но он вернулся и великолепной игрой искупил свою вину, выиграв четыре чемпионских титула с МЮ. Как человек Кантона всегда был без тормозов, но как игрок он был великим. Тоже самое можно сказать о Диего Марадонне.
Для меня единственным смягчающим обстоятельством в отношении этих безбашенных мальчиков является их игра на поле. Все остальное к футболу не имеет никакого отношения.
Министр спорта Павел Колобков прокомментировал инцидент с дракой в кафе нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты избили чиновника.
«В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств.
Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – сказал политик.
В отношении спортсменов возбудили уголовное дело.