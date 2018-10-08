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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Колобков – о драке Кокорина и Мамаева: «Смягчающих обстоятельств быть не может. Такое поведение недопустимо»

    Министр спорта Павел Колобков прокомментировал инцидент с дракой в кафе нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты избили чиновника.

    «В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств.

    Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – сказал политик.

    В отношении спортсменов возбудили уголовное дело.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2018 22:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 9 октября 2018, 10:14

      В 1995 году в одном из матчей английского чемпионата, за удар соперника был удален Эрик Кантона, при возвращении в раздевалку футболист поддался на провокацию болельщика Пэла Симмонса. Француз в прыжке ногой двинул фаната по лицу, а затем еще и кулаками добавил. 120 часов исправительных работ, 11-месячная дисквалификация - так наказали Кантона за эту дикую выходку. Но он вернулся и великолепной игрой искупил свою вину, выиграв четыре чемпионских титула с МЮ. Как человек Кантона всегда был без тормозов, но как игрок он был великим. Тоже самое можно сказать о Диего Марадонне.
      Для меня единственным смягчающим обстоятельством в отношении этих безбашенных мальчиков является их игра на поле. Все остальное к футболу не имеет никакого отношения.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 октября 2018, 09:55

      За своих топит.Представил как ему наваляют , если рот откроет.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 00:07

      да этих чинуш валить надо не задумываясь вместе с колобком

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      Рейтинг: +302

      гууд 8 октября 2018, 23:26

      замнут полюбому!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2018, 22:51

      Грозные слова сказал политик! А сам поди уже по поручению Газпрома сидит у министра ВД и договаривается как это всё замять.

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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 октября 2018, 22:38

      Маловероятно что в этой дешевой столовке оказались Мамаев с Кокориным. Какая-то постановочная реприза. Кому это нужно непонятно?

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > raritet 8 октября 2018, 22:48

      Чиновники в дешёвые столовки не ходят.

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