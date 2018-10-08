Колобков – о драке Кокорина и Мамаева: «Смягчающих обстоятельств быть не может. Такое поведение недопустимо»

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал инцидент с дракой в кафе нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты избили чиновника.

«В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств.

Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – сказал политик.

В отношении спортсменов возбудили уголовное дело.