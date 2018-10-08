На улучшение канализации «Самара Арены» выделили 245 миллионов

Власти Самары объявили аукцион на проведение работ по улучшению прилегающей к «Самара Арене» системе канализации. На осуществление технической процедуры выделили 245 миллионов рублей.

«В ходе подготовки к ЧМ-2018 на площадке у стадиона были построены очистные сооружения и ливневая канализация. Но этого оказалось недостаточно, чтобы справляться с тем количеством сточных грунтовых вод, которые там есть.

Предполагается, что строительство будет финансироваться за счет средств федерального бюджета», – сказали в пресс-службе Самарской области.

Арена в Самаре принимала игры чемпионата мира-2018.