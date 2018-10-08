Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    На улучшение канализации «Самара Арены» выделили 245 миллионов

    Власти Самары объявили аукцион на проведение работ по улучшению прилегающей к «Самара Арене» системе канализации. На осуществление технической процедуры выделили 245 миллионов рублей.

    «В ходе подготовки к ЧМ-2018 на площадке у стадиона были построены очистные сооружения и ливневая канализация. Но этого оказалось недостаточно, чтобы справляться с тем количеством сточных грунтовых вод, которые там есть.

    Предполагается, что строительство будет финансироваться за счет средств федерального бюджета», – сказали в пресс-службе Самарской области.

    Арена в Самаре принимала игры чемпионата мира-2018.

    Источник: Интерфакс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 10:43

      Вот к чему приводит спешка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 9 октября 2018, 11:58

      Спустили деньги в канализацию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      sergey63reg 9 октября 2018, 08:24

      Вот что значит строить стадион в спешке, "спасибо" Меркушкину, засыпал всю Самару своим мордовцементом и свалил в закат, а теперь разгребать все это дерьмо приходится, зато ЧМ проходил и у нас......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 9 октября 2018, 07:02

      неужели там дерьма на 245 лимонов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 9 октября 2018, 02:04

      245 миллионов?....половину чиновникам из Москвы, остается 122 500 000, теперь половина Самара заберет(губернатор и т.д.) , теперь 61 250 000, пополам разделит фирма, дальше 30 625 000, начальнику участка , делим на 2 ....15 312 500, зарплата рабочим 12 000 000, остальное на ремонт, а будет там вонять или нет , дело десятое

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 октября 2018, 22:40

      Там возле стадиона реально воняет, нужное дело

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 октября 2018, 21:49

      Помимо канализации там еще есть водопровод, освещение, вентиляция... Эх, держись бюджет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 8 октября 2018, 21:46

      244 999 000 уже с3,14здели

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 21:45

      ну ни хера толчёк почистить только и всего? за такие деньжищи новый средний стадион в маленьком городке у нас построить можно вот радости то было нам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 октября 2018, 21:25

      Мамаева с Кокориным срочно в Самару отправить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Nerlinger 9 октября 2018, 08:39

      И ремонт произвести за их деньги, в качестве компенсации)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > dyema 9 октября 2018, 09:05

      Неее, за счёт чиновников, которые изначально выделенные средства стырили, а этих двух балбесов дабы призвали местных жуликов к порядку

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11