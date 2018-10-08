Гендиректор «Анжи»: «Мы действительно предложили ЦСКА перенести матч в Москву»

Тоже вариант.
Во первых командам не придется тратится на дорогу из Москвы до Махачкалы. Сэкономленные деньги от переезда + за перенос и вот у Анжи уже будут деньги чтоб доиграть первый круг. Прядкин, доволен, Анжи доволен, ЦСКА, а особо болелы тем более довольны.
Все будут довольны.
Так выпьем за то чтоб футбол всем приносил только радость!
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал новость о возможном переносе встречи с ЦСКА из Каспийска в Москву.
«Мы в нашей непростой финансовой ситуации действительно предложили коллегам из ЦСКА провести матч в Москве, чтобы помочь нам. Речь идeт об обмене кругами.
Состоится ли вообще игра, учитывая, что в случае отсутствия выплат до 18 октября игроки прекратят свою трудовую деятельность? Об этом нужно спрашивать у футболистов. Вчерашним матчем они показали, что являются профессионалами своего дела. Я отнесусь с пониманием к любому их решению», — сказал Флегонтов.
О возможной смене места матча стало известно вчера.