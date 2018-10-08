Гендиректор «Анжи»: «Мы действительно предложили ЦСКА перенести матч в Москву»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал новость о возможном переносе встречи с ЦСКА из Каспийска в Москву.

«Мы в нашей непростой финансовой ситуации действительно предложили коллегам из ЦСКА провести матч в Москве, чтобы помочь нам. Речь идeт об обмене кругами.

Состоится ли вообще игра, учитывая, что в случае отсутствия выплат до 18 октября игроки прекратят свою трудовую деятельность? Об этом нужно спрашивать у футболистов. Вчерашним матчем они показали, что являются профессионалами своего дела. Я отнесусь с пониманием к любому их решению», — сказал Флегонтов.

О возможной смене места матча стало известно вчера.