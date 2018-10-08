Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Анжи»: «Мы действительно предложили ЦСКА перенести матч в Москву»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал новость о возможном переносе встречи с ЦСКА из Каспийска в Москву.

    «Мы в нашей непростой финансовой ситуации действительно предложили коллегам из ЦСКА провести матч в Москве, чтобы помочь нам. Речь идeт об обмене кругами.

    Состоится ли вообще игра, учитывая, что в случае отсутствия выплат до 18 октября игроки прекратят свою трудовую деятельность? Об этом нужно спрашивать у футболистов. Вчерашним матчем они показали, что являются профессионалами своего дела. Я отнесусь с пониманием к любому их решению», — сказал Флегонтов.

    О возможной смене места матча стало известно вчера.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 8 октября 2018, 19:29

      Тоже вариант.
      Во первых командам не придется тратится на дорогу из Москвы до Махачкалы. Сэкономленные деньги от переезда + за перенос и вот у Анжи уже будут деньги чтоб доиграть первый круг. Прядкин, доволен, Анжи доволен, ЦСКА, а особо болелы тем более довольны.
      Все будут довольны.
      Так выпьем за то чтоб футбол всем приносил только радость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 17:33

      ЦСКА может взять в самолет и Анжи, а там как решит руководство ПФК ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 8 октября 2018, 13:25

      Хреновая затея.Потом команду расформируют,и у ЦСКА,как и у других клубов отберут 3 очка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25020

      bset > Mirex_CSKA 8 октября 2018, 14:03

      Причем тут "отберут" и место проведения матча? Наоборот для ЦСКА будет удобно, что в Махачкалу ехать не придется, если Анжи все-таки расформируют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 октября 2018, 12:49

      а потом поросята скажут что это ЦСКА предложил поменяться кругами

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11