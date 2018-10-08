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    Какой вы футболист?

    Марез: «Все не забивают пенальти – даже великие игроки»

    Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез заявил, что нереализованный пенальти в матче с «Ливерпулем» никак не повлияет на него.

    «У меня статистика лучше в Лиге чемпионов, чем в Премьер-лиге. Но надо двигаться дальше и оставаться сильными – это футбол, это жизнь.

    Промах в матче с «Ливерпулем» никак не повлияет на меня. Все не забивают пенальти – даже великие игроки.

    Конечно, я хотел забить, чтобы помочь команде взять три очка. Я решил ударить по центру – мяч полетел вверх. Это часть футбола – иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься

    «Манчестер Сити» заслужил победу, но иногда также важно не проиграть», – заявил Марез.

    Матч восьмого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:0.

    Источник: FourFourTwo

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    08.10.2018 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +142

      Антон Л 8 октября 2018, 19:08

      Б л я! Я - самый великий в истории игрок!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 17:44

      Это всё бла-бла-бла, в следующий раз, надеюсь, тебе бить никто не даст. 4 промаха из 6, уж как-то жирно, не кажется?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 15:49

      Надо было бить в девятку.

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 октября 2018, 13:00

      зачем он вообще был нужен Ман Сити его удел играть в таких командах как Лестер

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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 8 октября 2018, 12:37

      молодец что не забил)

      0
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