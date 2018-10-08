Марез: «Все не забивают пенальти – даже великие игроки»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез заявил, что нереализованный пенальти в матче с «Ливерпулем» никак не повлияет на него.

«У меня статистика лучше в Лиге чемпионов, чем в Премьер-лиге. Но надо двигаться дальше и оставаться сильными – это футбол, это жизнь.

Промах в матче с «Ливерпулем» никак не повлияет на меня. Все не забивают пенальти – даже великие игроки.

Конечно, я хотел забить, чтобы помочь команде взять три очка. Я решил ударить по центру – мяч полетел вверх. Это часть футбола – иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься

«Манчестер Сити» заслужил победу, но иногда также важно не проиграть», – заявил Марез.

Матч восьмого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:0.