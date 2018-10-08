Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каборе провел сотый матч за «Краснодар»

    Накануне состоялся матч 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Для полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе эта встреча стала 100-й в составе южной команды. Игрок из Буркина-Фасо стал 15-м в истории клуба игроком, достигшим этой отметки.

    Каборе пришел в «Краснодар» летом 2015 года. Его сотня игр за «горожан» сложилась из 72 матчей Российской Премьер-Лиги, 7 – Кубка России и 21 – Лиги Европы. 32 встречи он провел в сезоне-2015/16, 33 – в сезоне-2016/17, 22 – в сезоне-2017/18 и 13 – в сезоне-2018/19.

    Всего Каборе провел на поле 8 373 минуты (без учета компенсированных), забил один гол (в матче РПЛ) и сделал шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11