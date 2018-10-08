Каборе провел сотый матч за «Краснодар»

Накануне состоялся матч 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игра завершилась со счетом 2:1.

Для полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе эта встреча стала 100-й в составе южной команды. Игрок из Буркина-Фасо стал 15-м в истории клуба игроком, достигшим этой отметки.

Каборе пришел в «Краснодар» летом 2015 года. Его сотня игр за «горожан» сложилась из 72 матчей Российской Премьер-Лиги, 7 – Кубка России и 21 – Лиги Европы. 32 встречи он провел в сезоне-2015/16, 33 – в сезоне-2016/17, 22 – в сезоне-2017/18 и 13 – в сезоне-2018/19.

Всего Каборе провел на поле 8 373 минуты (без учета компенсированных), забил один гол (в матче РПЛ) и сделал шесть результативных передач.