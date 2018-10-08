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    Какой вы футболист?

    Неймар: «Когда Мбаппе что-то говорит, команда слушает его, и не важно, сколько ему лет»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что в команде прислушиваются к 19-летнему Килиану Мбаппе.

    «Мой сын очень любит Мбаппе. Как-то я взял его на тренировку, и он все время говорил о Килиане. Он хотел сфотографироваться с ним, чтобы показать своим друзьям в школе. Он сделал это и был очень счастлив.

    Понимаю свою значимость для команды, но у нас есть немало других игроков, которые не менее важны. Например, Килиан является одним из них. Команда уважает его. Когда он что-то говорит, мы слушаем, и не важно, сколько ему лет», – рассказал Неймар.

    Мбаппе оформил покер за 13 минут в матче девятого тура французской Лиги 1 против «Лиона» (5:0).

    Источник: Goal.com

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    08.10.2018 08:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 октября 2018, 12:39

      Не могу представить команду, где слушали бы не по игре, а по выслуге лет. Чушь!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 октября 2018, 12:36

      А сынишка-то уже сейчас понимает в футболе кое-что... Видит, кто на самом деле является лучшим игроком в команде))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 октября 2018, 10:45

      Если бы вы его не слушали, он был бы уже в реале

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