Неймар: «Когда Мбаппе что-то говорит, команда слушает его, и не важно, сколько ему лет»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что в команде прислушиваются к 19-летнему Килиану Мбаппе.

«Мой сын очень любит Мбаппе. Как-то я взял его на тренировку, и он все время говорил о Килиане. Он хотел сфотографироваться с ним, чтобы показать своим друзьям в школе. Он сделал это и был очень счастлив.

Понимаю свою значимость для команды, но у нас есть немало других игроков, которые не менее важны. Например, Килиан является одним из них. Команда уважает его. Когда он что-то говорит, мы слушаем, и не важно, сколько ему лет», – рассказал Неймар.

Мбаппе оформил покер за 13 минут в матче девятого тура французской Лиги 1 против «Лиона» (5:0).