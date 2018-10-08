Терехин: «Да, в Испании лига сильнее нашей. Но ведь наш нынешний чемпионат непредсказуем»

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин не видит больших проблем у российских клубов в еврокубках.

– Я бы не говорил про проблему в еврокубках. У нас ЦСКА «Реал» обыгрывает. А «Краснодар» побеждает «Севилью». Да, у «Локомотива» в Лиге чемпионов пока-что не складывается – но с «Шальке-04» ведь игра была равной! Но играл то «Локомотив» хорошо. Так что мы не так уж и плохи в еврокубках. И чемпионат у нас нормальный. Мы ведь говорим о дерби? Вот, мы его получили – «Локомотив» выиграл и начал возвращаться в группу лидеров. Возобновляется интрига. «Рубин» также подтягивается к ведущему пелетону, «Зенит» обыграл «Краснодар» – плотность очень высока, как и интрига турнира. И это ведь на самом деле хорошо!

– Пусть ЦСКА – «Локомотив» и не «Реал» – «Барселона». Но, быть может болельщики все-таки ожидали от матча большего?

– Повторюсь: была хорошая игра. И думаю, болельщики это приняли. Смотришь чемпионат Испании и видишь: расписывают что идет суперигра, а на самом то деле матч то получается слабый. Те же лидеры также проигрывают: мы, к примеру, удивляемся, когда «Анжи» обыгрывает «Зенит». А в Испании «Леганес» идет на последнем месте, а «Барселона» недавно им проиграла. Вот вам пожалуйста.

Да, в Испании лига сильнее нашей. Но ведь наш нынешний чемпионат непредсказуем. И этим он и интересен. Тем более он ведь наш. Он родной.