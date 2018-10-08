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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Клопп: «Кто-то должен давать игрокам перерыв. Мы не можем играть каждые три дня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о физической готовности игроков.

    «У меня будет небольшой перерыв. У игроков его не будет, они едут в сборные. Это усложняет жизнь.

    Я знаю, люди говорят, что у футболистов много денег, поэтому они хотят видеть от игроков лучший футбол. Но кто-то должен давать им небольшой перерыв, потому что мы не можем играть каждые три дня, как сейчас.

    Кто-то должен начать думать об игроках, потому что без них играть в футбол будет сложно», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.

    Источник: Skysports

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    08.10.2018 00:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 октября 2018, 06:08

      Перерыв был летом, перерыв будет если у игрока травма или дисквалификация... Играйте, м-р Клопп!

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