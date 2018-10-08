Клопп: «Кто-то должен давать игрокам перерыв. Мы не можем играть каждые три дня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о физической готовности игроков.

«У меня будет небольшой перерыв. У игроков его не будет, они едут в сборные. Это усложняет жизнь.

Я знаю, люди говорят, что у футболистов много денег, поэтому они хотят видеть от игроков лучший футбол. Но кто-то должен давать им небольшой перерыв, потому что мы не можем играть каждые три дня, как сейчас.

Кто-то должен начать думать об игроках, потому что без них играть в футбол будет сложно», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.