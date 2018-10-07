Ван Дейк: «Пенальти в матче с «Сити» был. Глупо было бы так нырять»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0). В концовке встречи игрок сфолил в своей штрафной на Лерое Сане, судья назначил пенальти.

Полузащитник «горожан» Рияд Марез не реализовал удар с 11-метровой отметки.

«Глупо было бы так нырять. Пенальти был, этого не должно было происходить, но я рад, что мы не пропустили.

Они хорошо сыграли, как и мы. До момента с пенальти. Нам не повезло, что мы не забили, но нам повезло, что мы не пропустили.

Сложная игра против чемпиона, я рад, что мы не пропустили», – сказал ван Дейк.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.