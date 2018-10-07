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    Какой вы футболист?

    Ван Дейк: «Пенальти в матче с «Сити» был. Глупо было бы так нырять»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0). В концовке встречи игрок сфолил в своей штрафной на Лерое Сане, судья назначил пенальти.

    Полузащитник «горожан» Рияд Марез не реализовал удар с 11-метровой отметки.

    «Глупо было бы так нырять. Пенальти был, этого не должно было происходить, но я рад, что мы не пропустили.

    Они хорошо сыграли, как и мы. До момента с пенальти. Нам не повезло, что мы не забили, но нам повезло, что мы не пропустили.

    Сложная игра против чемпиона, я рад, что мы не пропустили», – сказал ван Дейк.

    «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.

    Источник: BBC

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    07.10.2018 22:09
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    Комментарии126
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 23:02

      А нам можно здесь нырнуть... Акватория для завтрашних учений обозначена, за буйки не заплывать...

      4
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 08:03

      (с) за буйки не заплывать

      да мы и плавать то умеем, правда и не тонем)

      привет Олег! как динозавр?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:08

      Заплывать за буйки можно и на надувном матрасе.))) Да он такой пародийного жанра оказался, чем реальный фильм про знаменитого вора в законе Васи Бриллианта. Но интересно посмотреть на Андрея Смирнова в этой роли.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 08:14

      почему то не люблю худ. фильмы основанных на реальных событиях. крайне редко они интересными получаются, и ещё реже правдивыми.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 08:19

      пару лет назад я неожиданно увлёкся ретро кино. по накурке у друга посмотрели "золотого телёнка" и офигели насколько качественная вещь. будешь смеяться, но даже кое что из Тарковского зашло) но это не более одного раза, не то жёсткий передоз))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:22

      никогда не забуду как во время "судьбы человека" Саня прослезился. это был эпический момент, потому что я думал, этого человека не что не проймёт

      4
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:23

      я пока ускользаю. наверно к обеду подскочу

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:23

      Одни их делают качественно с хорошим подбором актёров и приличным сценарием. У других, так лучше бы и не брались.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:26

      Я тоже с удовольствием смотрю ретро, когда их повторяют, особенно комедии.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 08:26

      процент попадания критически низкий. даже на память с ходу ничего не приходит

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:27

      Добро. Я тоже скоро в магазин выскочу, потом к дочери и буду вечером.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 08:31

      (с) особенно комедии

      мы с комедий плавно перешли на обычные фильмы, в них очень силён второй смысловой ряд. в попсовом современном кино ничего подобного нет. ПУСТОТА

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:33

      Мы в детстве в основном в кино пропадали помимо спортплощадок.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 08:35

      Тогда кино много уделялось внимания со стороны идеологии, воспитания патриотизма и т.д.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 10:57

      (с) мв в детстве в основном в кино пропадали

      интересно где кокорин с мамаевым в детстве пропадали?)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:07

      Где Мамаев не знаю, а Кокорин из г. Валуйки Белгородской обл. мой лучший друг институтский тоже от туда. На 3к старше меня учился, болел за Спартак. Мы с ним на почве спорта и сдружились. Играл во дворе как и все гонял в футбол. Потом его в 10 лет отдали в спортинтернат "Локо". По всем возрастам в "Локо", потом в Динамо он был лучший. Но вот первый контракт в Динамо, потом продление уже за очень большие бабки и крышу мальчику снесло. Потом такой же сумасшедший контракт с "Зенитом". Подвержен влиянию и как видим плохому, по жизни ведомый и как телок в этой компании ходит и младшего брата ещё втянул. Тоже его своими деньгами развратил. А Мамай видно хулиганистый был с детства, судя по манерам и замашкам.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 11:18

      весёлые хлопцы! чем больше я на эту истерию смотрю, тем больше на ихнию сторону становлюсь

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:21

      Пусть ответят и присядут иначе дело дойдёт и да более тяжких последствий. У Мамая трезвого с головой проблемы, а под кайфом вообще отморозок.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 11:29

      а за что ответят Олег? что они такого натворили? за то что "пацанчики" дорвались до бабла(к стати легальным способом) начали куролесить, и бить морды жирдяям с бабками?
      лично для меня это не повод! более того , они показали всю тупиковость ветви по которой сейчас катит весь футбол

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:31

      Здесь чистейшая хулиганка в составе группы часть 2. ст 213 УК РФ. Ещё могут и пристегнуть ст. 282. УК РФ в действиях по отношению к Паку.

      6
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 11:34

      Олег, помнишь выражение - по закону будем судить или по справедливости?
      вот здесь тоже самое.

      6
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:38

      Суров закон, но закон. Справедливость у каждого своя, а закон один и по нему надо судить. Мы же справедливо многие возмущаемся, теми суммами которые они получают. В день столько, что другие за несколько лет не заработают. Надо наводить порядок с трансферами, контрактами с их откатами и серыми схемами. Не туда такие миллиарды вбухивают, отрываю от социальной сферы.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 11:42

      я просто воочию вижу что их просто травят , поэтому автоматически становлюсь на их сторону! они не ангела, но и не бесы каких им нам выставляют

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      Project Бабангида > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:42

      я пока отлучусь

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:46

      Давай. Через час и я к дочери поеду.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 11:46

      Ну так ату их и команду фас у нас любят хором исполнять.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 12:37

      Привет, соратники!..
      Откинулся с заработков, прикинулся домой к холодильнику и мониторам!..:))
      Андрик, подвинься в строю, я то же потолкаюсь за тех, кто поперёк борозды и на кого все так с удовольствием накинулись...
      Балбесы по жизни - да, урюки по стилю - да... Но изголяться по их душу в своих речах, корчась от сладострастия и правильности - нет... Кому надо - осудят, кого надо - накажут...

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      insider_retro > Рубик Докоян 10 октября 2018, 12:58

      Привет, Олег!..
      За сутки по ящику на всех каналах тема Кок-Мам мозг приплавила... Почитал на ветках и везде... Подумал и решил не втягиваться в обсуждения этого убойного балагана... Просто не хочется... Блефовая тема при всей её паскудности... Но ещё хуже то, что её вытянули на разбор, что бы погреть руки и почесать языки... Пропущу...
      Сейчас прошвырнусь по просторам инета, приму душ, пообедаю, накачу рюмочку, может вздремну, - и вот тогда и почирикаем...)) Темы подгоню...

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 13:05

      (с) Андрик, подвинься

      здоровчик Андрес! у нас как на жд.путях, мета вагон! )

      пока ты на промыслах мытарствовал, мы тут тему кино ворошить пытались(в перемешку с кокорамамаивщеной) .
      ну и ещё из последних новостей, шиннику вручили вольную, и теперь он слоняется по веткам и просит взаймы, если не дают, бьёт морду. вчера на мене оторвался)

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      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 13:18

      Пасибо за обзорчик... Полазию, порассматриваю, повникаю, поотделяю зёрна от плевел!..:)) Обстоятельно!..

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 13:26

      там лопатить не перелопатить! бросил бы ты в истории копаться , окунись в действительность! она хоть и не столь разнообразна благодаря двум известным персонажам, зато актуально-реалистична)

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      insider_retro > insider_retro 10 октября 2018, 13:32

      Глянул твоё с Шинником толковище... Понял отрывками, - не мудрено, что вы и друг друга не поняли... Как-то витиевато и по эзоповски потёрли... Так и отдали швартовы без сожаления...

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      insider_retro > insider_retro 10 октября 2018, 13:38

      Не могу, друже, бросить... Она ведь - спираль, а потому поучительна и интересна в каждом своём витке... Если, конечно, по указанию "сверху" или в угоду времени, её не причесали и не приукрасили...
      Актуальность важна, а реалистичность образна и обманчива... Быль, явь и видимость!..
      Подбитый глаз, сбитые костяшки, натруженная спина и мозолистые ладони, - вот что позволяет реально оценить происходящее вокруг!.. Мне так кажется...

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 13:40

      ну добро! ты пока спираль раскручивай, а я в майкоп сгоняю, и тоже к розетки подключусь

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 13:41

      (с) ....друг друга не поняли

      один зелёный другой на права ))

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      insider_retro > Рубик Докоян 10 октября 2018, 14:44

      Начал с новостей спорта...
      С новостями футбола - всё понятно и очевидно... Но примитивно и скучно...
      В хоккее - дисквалификация за грубость и рекорд вратаря...
      В биатлоне - заявление Шипулина - тема старая и заезженная...
      В баскетболе - состав сборной на Еуробаскет - фамилии теперь для меня уже неведомые... Но поражения неминуемы, однозначно...
      В Формуле - своё автомобильно-гламурное...
      В боксе - заявление Лебедева и обсуждение Трояновского...
      В теннисе - выигрывают новые... Времена Навратиловой и Пита Сампраса прошли, ушли и не восполнимы...
      В волейболе - проигрыш итальянкам на ЧМ...
      Допинг - "...В 2019 году Россия увеличит ежегодный взнос в ВАДА, сумма выплаты составит чуть более 952 тысяч долларов..." Без него - никуда и с ним - никак!..
      Короче, спорт потихоньку шуршит, - очки набираются, секунды тикают!..:))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 15:38

      (с) времена Навратиловой прошли...

      а времена Курниковой так и не наступили)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 15:42

      Андрес, в спорте такой калейдоскоп, что я его уже от "кривого зеркала" не отличаю )
      вижу белка бегает в колесе, интереса ровно на три минуты)

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 15:46

      жил бы я в СССР, то мне нужен был ускоритель.
      сейчас что бы втыкнуть в действительность, мне нужен замедлитель)

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 17:39

      (c) "сейчас что бы втыкнуть в действительность, мне нужен замедлитель..." - это, бесспорно, - "нетленка"!!!!!!

      Соглашусь... Тем более напрягает, что проживая в такой огромной стране, мы вынуждены в качестве новостей ( по ТВ) хавать какую-то хрень про уход с поста Ники Хейли, про ураганы в Индонезии, про Коко-Маев и т.п. Причём, это всё крутится в течении суток назойливо и циклично... А где же промысел рыбы на ДВ, постройка кораблей в Северодвинске, детские дома с их проблемами, произвол местной власти и успехи наших хлеборобов?!...
      Возможно, по этому мы и не желаем втыкаться в ненужный бешеный темп тупизма, а избирательно замедляемся на нужном, важном и интересном... Достижение чёткого персонального ритма, - это, пожалуй, и есть гармония!..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 октября 2018, 17:45

      Привет Адрей, с выходом. )))

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      Рубик Докоян > insider_retro 10 октября 2018, 17:47

      Так у нас всегда. Одни начинают, другие подхватывают, третьи ещё что-то начинают рыть и все в тренде всеобщего одобрямса или осуждения.

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      Рубик Докоян > insider_retro 10 октября 2018, 17:52

      Я новости спортивные смотрю бегло, в основном ищу результаты того, чего не видел. Вот как раз по шахматной Олимпиаде так было. А всё остальное смотрю. Футбол, который не удалось посмотреть, посмотрю голы и моменты. А так стараюсь смотреть трансляции, если не в онлайн, то в повторе потом.

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      insider_retro > Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:02

      Олег, смотреть целиком трансляции, - не времени, не терпения не хватает... Люблю всё просмотреть потоком, но избирательно и с остановками на интересном...

      Недавно глянул криминальную хронику, так вот топопвые темы для муслякания, - культивирование наркосодержащих растений и махинации с впариванием старушкам шерстяных одеял по 120 тыр!..
      Радует, что у нас всё, "оказывается", мягонько и меленько, а гангстеризм, бутлигерство и сращивание ОПГ с чинарями, - это где-то там, далеко в забугорье!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 10 октября 2018, 18:08

      У меня-то времени вагон, раньше ещё больше было до появления внучки. И последние 10 лет работы ( а я охранял шефа и его семью по месту жительства, другие на даче ) Работа была похожая на консьержа. Монитор, кругом камеры, центральный вход и запасной выход во двор под домофоном. У нас комнатка с телеком и я носил ещё с собой ноут. Всё смотрел, что хотел и читал. Криминал уже редко просматриваю. Вот сегодня за ужином помяну начальника Главка. Он второй был за которого не стыдно было по работе и за его выступления и позицию. Он на днях умер.

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      insider_retro > Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:20

      Земля пухом... Нынче, редки свои поступки и деяния людей, за которые не стыдно...
      Вполглаза смотрю Тюмень-ЦСКА... Бегают, суетятся, вроде, даже стараются!..
      Глядя на Бекао, что при покупке, что сейчас, - всё думаю, что заявленные 22 года от рождения - это очень смелое предположение... Даже улыбка его не молодит!..:)) Сколько же ему на самом деле?!.. Хоть бы зубы, как лошади, при покупке посмотрели!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 10 октября 2018, 18:24

      Тоже самое, один глаз в ноуте, другой в телеке. ЦСКА повёз очень облегчённый состав, да ещё всего 14 человек. Я тоже смотрю на него, такие черты лица у парня и вид, что выглядит намного старше своего возраста. Каким он будет через 20 лет, даже трудно представить. )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:37

      (с) а я раньше шефа охранял и его семью

      ну почти как я - шефа катаю и его семью))
      вагон бы времени ещё...)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 18:43

      У нас одна бригада вахтенным методом на даче, а еще раньше в Москву ездили. Мы в парадной, а с ним вначале было 8 телков на машинах по сменно. Потом он оставил четверых, а в конце уже два брата только работали. Я тебе писал сколько у меня выходило ещё и премии на Новый год и 9 Мая. Ребятам по 10т. мне как старшому 15т.р. Еще жильцы постоянно угощали виски, коньяком. У меня со многими были хорошие отношения, а с некоторыми и доверительные.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:51

      я лишь от части телохранитель. оружия нет, только электрошокер. да его здесь в белоре никто и не тронет. а интересы краевых властей он не затрагивает.

      5
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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 18:52

      неожиданный поворот - мысли о Лёхе шиннике.
      считаю его одним из лучших "живописцев" этого сайта! но блин , человека почти никто не понимает! его подача самая креативная и образная - заставляет думать. за всякую "попсу" типа - :"желаю нашим сегодня победить", люди ставят вагон лайков, а сложное , но виртуозное исполнение Лёхи, остаётся не непонятым массами.

      вот так и в жизни. у малаховых рейтинг, андеграунд интересен единицам

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      Project Бабангида > Project Бабангида 10 октября 2018, 18:55

      минут через десять за мной братва заедет, надо в одно место промотнуться, думаю за часик проблему решим, и я объявлюсь

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 18:56

      У нас в парадной тоже не было оружия, там чужие не ходили. Кто приходил, звонили в квартиру и те давали добро. Потом уже многих знал в лицо и просто звонили, что к вам подымается такой-то. Телки все были со стволами и те кто в Москву в командировки ездил. Вот по даче точно не знаю, скорей все тоже без стволов. Там такие дачи и посёлок, что тоже чужие не забредут. )))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 18:57

      +++++++ Как сейчас принято!!!!
      Обратил на него внимание, когда он ещё весной стал, иногда, подписывать мои комменты... Сразу обратил внимание на необыкновенную стилистику и подачу мысли...
      Каюсь, по сейчас, не всегда понимаю его клинопись, но это только от того, что я туповат!.. Классно ваяет!!!..:))
      Теперь где-то на ветках шарится, к нам не заглядывает...
      Да и Макс куда-то свинтил...

      Алексей, если прочтёшь, - не покидай нас!.. Серьёзно!.. Поброди, как Крокодил Данди и возвертайся!.. Потрём, да поведаем!..

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 18:58

      (с) не всегда его понимаю его клинопись

      у меня по другому немного , мне кажется что я понимаю, но потом понимаю что не совсем..))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 19:23

      Хорошо, когда проблемы предсказуемо решаются...
      Хуже, когда проблема недооценена или требуется больше различных ресурсов для её решения...
      В этом и мастерство "решал", - с минимальными затратами и уступками, перевесить в свою пользу дело мутное, но солидное...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 октября 2018, 20:13

      Да тут я...тут..)
      небольшой ступор от вчерашнего непонятного бодания
      со старым,но молодым другом))...
      Вся пурга оказалось
      сильноватным впечатлением..для старческого безработного мозга...Не привык бесцельно я стрелять..
      Ну.всё,завял..
      "Я здесь,я Тут ,я Всегда"(с)
      Или как говорят у нас на Брянщине..(это я по отцу-Маркиз итальянский))..целую васи бесчоту раси..
      ну или как там правильно до сих пор не знаю..(

      Ещё двоих не видно..кстати..скучно.

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 10 октября 2018, 20:20

      Привет, тутошний!!!..:))
      Грустновато и скучновато... Но я в стадии отдыха, а потому готов поприкалываться и почумиться!.. А там и Андрик подгребёт...
      Тебе в угоду, а потому выбор темы или тем - за тобой!.. Могу во всём поддержать!.. За тобой и выбор формата нашего дурачизма...)))))
      Попуржим, да подуркуем!..:))
      *
      Мне наверно сегодня ночью снилось что-то очень интересное, если я во сне наволочку с подушки снял...))
      *
      — Как настроение?
      — Неадекватное.
      — Это как?
      — Это когда дела п%%%%ц, а настроение — ****@сь!..:))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 октября 2018, 20:31

      Хренасе,зажитошные Вы..Я наволочкой не пользуюсь...


      Пол-полена под хребет..
      Пол -полена под крестец
      кулаком под харю суну
      Сплю,как юный молодец...

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 10 октября 2018, 20:37

      Слово "зажитошные", по-хорошему сразу окунуло меня в эпоху крепкого крестьянина-хозяйственника, караваев, домотканой одежды, телег с сеном, саней с тройкой, крынки с маслом и блинов со сметаной!...))
      Продолжай вещать, мне уже зашибись, несмотря на вылет армейцев из Кубка...))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 10 октября 2018, 20:45

      Здорово, Анатолий!..
      У тебя, как всегда - в тему, а у него, как обычно - душевно!..
      Вообще, жалко, что мы поздно начинаем ценить бесценное и отличать богатство от роскоши!..:))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 10 октября 2018, 20:50

      Здравствуйте,Анатолий...
      стало гораздо веселее...
      я скучал по человеку,то есть по Вам и Максу...
      А учиться нам всем поздно..Да и переучиваться
      тоже.Остаётся или Бурановскими бабушками горланить,либо,дёрнув себя за ухо,нести поколению нынешнему мудрость свою несусветную,которая им и не нужна...
      Чем по мере сил и занимаемся..
      Рано ,конечно,но что делать..((

      .....Да пошутил я .)Князь сказал дурачиться будем...)))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 октября 2018, 20:54

      Курсантики с румянцем от мороза
      перебегали поле раз на раз
      пока не обьявили в перерыве..
      тот кто забьёт пенальти-....рас.

      прости ,Шеф,просто впечатление..от усмотренного..

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 10 октября 2018, 20:58

      Прювет, старички-разбойнички !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 10 октября 2018, 20:58

      Тонко, демон, вирши строчишь!..:)) +++++

      Плохой исход, но справедливый... Просто, внутренне хочется, что бы нынешний ЦСКА добился чего-то на порыве молодости и запала!..

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 10 октября 2018, 21:00

      Толь, ты меня, прямо-таки, сурово ткнул в реальные замесы... Начал тепло читать про дрова, но в завершении прочитанного остыл под "досрочное освобождение...":))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 10 октября 2018, 21:04

      Ты, Макс, ходил кругами, ставил метки на территории, высматривал добычу и лопухов саванных, а тут взял и нарисовался лёвой с приветствием для бегемотиков!..:))
      Мы тут пробуем откинуться от забот земных и спортивных...

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 10 октября 2018, 21:08

      А я как белая акула, сужая круги ... )))

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 10 октября 2018, 21:11

      Меня отвлекал и манил запах крови в паре кабельтовых отсюда ... )))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 10 октября 2018, 21:15

      Кровожаден, неудержим, нацелен и мстителен... Хищник...
      "А мы тут плюшками балуемся!.." (мф)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 10 октября 2018, 21:15

      (с) ...не привык бесцельно я стрелять.

      да вы батенька и в прям маркиз а мы кухаркины дети.
      если наша пурга Вас тяготит, то избавьте себя от прогулок по крестьянским дворам! специально из за Вас навоз никто убирать не будет что бы выстелить ковровую дорожку. богемным кружком мы вряд ли станем, так что сударь не обессудьте

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 10 октября 2018, 21:15

      Не-а. "Челюсти"

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 октября 2018, 21:16

      )))))))))))))))0

      убил.)

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:20

      Стоп-стоп-стоп!...
      Или я не врубаюсь в ваш двусторонний гламур, или градус общения начинает недопустимо повышаться...
      Сойдитесь в приватном танце для сближения интересов!...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 21:20

      Макс привет! чувствуется сил накопил!
      ох, не успеет кто то блок поставить))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 21:22

      он любит когда на грани...! а я никогда не против....

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      shinnik > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:25

      Добрый вечер.
      не обессужу..

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      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:26

      Тогда я с краю, а потом на ваших костях потанцую и поиграю обмылками!..:)) ("...и дождь омоет кости павших ратников...")
      Но сказано проникновенно!..))

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      MaxRnD > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:26

      Здорово, Андреас и Лёха ! Поддержу Инсайдера - мир и так жесток, так что давайте жить по заветам кота Леопольда, ибо нас действительно не так много.

      Андреас, блоки против бумеранга ещё не придумали )))

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 21:31

      (с) ...по заветам кота леопольда

      я котов как то не очень... лучше рассобачиться , но по настоящему

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      Project Бабангида > shinnik 10 октября 2018, 21:32

      (с)добрый вечер

      вечер томный

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 10 октября 2018, 21:33

      Придётся деду Олегу жаловаться на зарвавшихся шалунов!..
      У него всё в строгачА, не забалУешь!..
      Где бровью поведёт, где ноздрёй пошевелит, а где и статейки тематические процитирует!..

      Парни, валите всё на меня... Я вытерплю все претензии...
      Старость и покладистость спасут мир!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 21:34

      Макс, когда ты в запале, ты особенно ярок.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 10 октября 2018, 21:35

      Андреас, навеяно Верещагиным ?
      который художник

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:36

      В обед я тебя не узнал по прочитанному, а сейчас узнаю хватку...
      Порешили, рассосалось?!.. Я про выездную проблему...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 21:37

      (с) придётся деду Олегу жаловаться...

      подзатыльник от деда Олега приму за честь!
      а вот сможет ли маркиз...?

      кажется что он уже сдулся! а так бодро рапортовал и очтчмканивал ..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 21:39

      (с) порешали, рассосалось?

      там пока 2:0 в нашу пользу, но будет продолжение ..
      хер знает что там дальше ..

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:41

      Я налег на бег на стометровке,
      В бане вес согнал, отлично сплю,
      Были по хоккею тренеровки...
      Словом, после этой подготовки
      Я его без мата задавлю.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 21:42

      (с) навеяно Верещагиным

      если Верещагиным и навеяно , то скорей всего и "белого солнца пустыни")

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 21:44

      (с) ...я его без мата задавлю

      зачетные стихи)) и главное в тему

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:45

      Неизвестность настораживает, а разведка обнадёживает!..
      Диверсионные группы взламывают коммуникации, а артиллерия с закрытых позиций дестабилизирует управление!..
      Не силён в "темах", но время не теряйте, как и не забывайте об информационном воздействии на всех этапах проведения операции... РЭБ, прослушка и провокации - приветствуются!..
      Удачи, Андрик, в не лёгком деле!...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 21:48

      я кажется художника обидел ? наверно я подлец!
      Лёха как всегда меня не пронял!
      в прочем и его не кто не понял


      п.с. надеюсь вернётся, как тот карлсон

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 21:54

      (с) информационное воздействие на всех этапах

      просто не хотелось бы посвящать во все перипетии не нужных для вас проблем, но когда одна нога залезла, ты уже не можешь сказать что не вступил

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 21:57

      Даже если устал смертельно.
      Даже если за ним беда ходит чёрной зловещей тенью.
      Даже если заглох мотор,
      Сдох компьютер, и сел мобильный,
      Даже если депрессий хор.
      В голове, даже если сильно
      Не хватает минут, когда
      Нет бумаги, пера, конверта...
      Тот, кто любит, найдёт всегда
      Способ дать тебе знать об этом... (с)

      Будем надеяться, ждать и верить... Настроение, нервяк от потери работы и хандра... Курс выровняется, а жизнь наладится...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 21:58

      ну ты же понимаешь что на самом деле я Лёху ценю и люблю!
      но блин, его тонкая душевная организация...

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 22:02

      вот Макс железо..! его хрен кто пробьёт..
      но все разные! кто пластмасс , а кто вообще пластилин

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:02

      Понимаю... Советчику - первый кнут, а потому не буду каркать и накачивать... Просто попробовал призвать к снижению оборотов, - от греха подальше...

      Раз залез, то топчись, но аккуратно...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:04

      Завидую тебе белой завистью... Признаю, что по жизни, часто не хватало стержня, стальных причиндалов и т.п. Без них - не алё...

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 10 октября 2018, 22:04

      Макаревич, ещё будучи гражданином той страны, о таких ситуациях отлил в граните

      Бывают дни когда опустишь руки
      И нет ни слов ни музыки ни сил
      В такие дни я был с собой в разлуке
      И никого помочь мне не просил
      И я хотел уйти куда попало
      Закрыть свой дом и не найти ключа
      Но верил я не все еще пропало
      Пока не меркнет свет пока горит свеча

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 22:05

      (с) ...залез, топчись аккуратно

      всё так, просто залез не я, но я не могу не влездь )
      как то так! ну ты понял..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 10 октября 2018, 22:09

      Не прельщает его нынешняя позиция, но его инакомыслие ранней эпохи - вставляет!..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 22:09

      ...признаю, что по жизни часто не хватало стержня

      думаю всё у тебя хватало, но смысл ты видел в ином.
      среда обитания тоже сильно на личность влияет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:13

      текст ничтяк, но тот что призывал не прогнутся, прогнулся первый ) нестыковка )

      а вообще в книги Маргулис писал что Макаревич тексты не писал, для него писали

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 10 октября 2018, 22:13

      Я не зря упомянул о гражданстве той страны, ибо Макаревич периода РФ мерзок и отвратен

      4
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      insider_retro > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:15

      Успокоил, но не убедил, самокритичный и мнительный я...
      Смысл... Среда... Мне кажется, что некоторые качества или есть, или их нету... По жизни они только развиваются...
      Спорт дал многое, но отсутствие двора забрало так же не мало...

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      Project Бабангида > insider_retro 10 октября 2018, 22:24

      ну как бы там не было, а бестолочью ты точно не являешься.
      не знаю кто сказал, что - наши недостатки это продолжения наших достоинств. (или на оборот! не помню) так что потеряв в одном , набираешь в другом, но это только если способен набирать

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      MaxRnD > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:25

      Он наверное даже не прогнулся - он просто искал где лучше и случайно предал ...

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:26

      (с) макаревич периода рф мерзок

      натура проявилась )) кстати не с него одного маска слетела)

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:27

      (с) искал где лучше и случайно предал


      )))) блин Макс, это цитата дня !!! честно!!

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      MaxRnD > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:30

      Очень многие из расчехлившихся сыграли в "Небесах обетованных"

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:31

      знаешь что мне противно в таких как макаревич? всё о чем он поёт противоречит его личности! он просто лжёт! хочется сказать -не верю!
      Башлачёву верю! Летову верю! Янке верю! макаревичу не верю

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:33

      "небеса обетованные" - ну да одна Ахеджакова чего стоит...)
      кстати она с Майкопа, 25 км. от меня

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      MaxRnD > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:38

      Ахеджакова просто сумасшедшая, с неё и спроса нет, а вот Басилашвили, тот в своём уме и он подлец, даже похлеще Андрюши. В своё время войдя в образ Мерзляева из Гусарской баллады, так из него впоследствии и не вышел ...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 10 октября 2018, 22:44

      Приветствую Макс. Я потом по всем пройдусь в профиле. Сейчас устал и не готов к общению морально и физически...

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:44

      Я бы их с раковой опухолью сравнил! можно не любить правительство, можно даже государство, но хаять землю и народ частью которого ты являешься... ну это как в маму плевать..

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      MaxRnD > Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:47

      Привет, Олег, да боже упаси - никто ж никого здесь не напрягает с какими-то правилами и регламентами. Мне самому периодически не до комментариев, т.к. хочется побыть наедине со своими мыслями

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:47

      борьба на ветках, крепко измотала тебя)) главное пункт назначения нам не забудь сориентировать )

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      Рубик Докоян > MaxRnD 10 октября 2018, 22:48

      Просто у меня сегодня поминальный вечер по друзьям детства и коллегам по работе получился.

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:50

      хотя подожди Макс..! ониж там все инородцы - что баселашвили , что ахеджакова, что макаревич..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 22:55

      Это я сделаю. Ты прав, меня это изматывает. Нормальные ребята, но находятся в стереотипе чьих-то мнений или своих не основанных на знании фактуры и т.д. Объясняешь, нет, а ты назови, где, что, да как и ещё в двух словах. ))) Им предлагаешь по гуглить, почитать в википедии это намного легче и информативней. А я могу дополнить и рассказать, что помню из тех событий. Было бы больше времени, ходил бы в читальный зал, чтобы почитать "Советский спорт", еженедельник " Футбол-хоккей" того периода.

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 октября 2018, 22:55

      всё братва, я на сегодня удочки сворачиваю. день насыщенный получился, завтра видно тоже. всем удачи

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:57

      читал ваши дебаты) твоя энергия меня поражает)
      Олег, в тебе определённо преподаватель умер

      до завтра!

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      MaxRnD > Project Бабангида 10 октября 2018, 23:01

      Давайте, друзья, всего наилучшего и спокойной ночи !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 октября 2018, 23:04

      Мне ближе тренерская работа. Преподавать меня хватило на 1, 5 года. Я нетерпеливый и невыдержанный, а когда встречаются тупые, так особенно. Это в школе поставил двойку и гуляй Вася. А пожарным и ментам надо было всё вдалбливать, чтобы делали свою работу профессионально. От этого зависела их жизнь и граждан. Учил как оказывать доврачебную медицинскую помощь при химических и термических ожогах, травмах, переломах, как правильно перевязывать и транспортировать и т.д. Не говоря про сами профессиональные аспекты в их повседневной работе.

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      insider_retro > Рубик Докоян 10 октября 2018, 23:05

      Крепись, Олег!..
      В педагогике всегда считалось трудным, но основополагающим, зажечь факел знаний там, где это, кажется, совсем не реальным и бесполезным!..

      Всем, спасибо за общение!!.. Приятных сновидений!!!

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      Рубик Докоян > insider_retro 10 октября 2018, 23:06

      Спасибо, Андрюша, до завтра, отдыхай. Базу я подготовлю на завтра.

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