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    Какой вы футболист?

    Дзагоев: «Матчи с «Локомотивом» уступают по антуражу играм со «Спартаком» и «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

    Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «По антуражу игры с железнодорожниками, пожалуй, чуть уступают матчам со «Спартаком» и «Зенитом», но все равно являются принципиальными. Уверен, придет много фанатов, так что встреча будет очень интересной», – сказал Дзагоев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.10.2018 11:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 21:38

      Обе команды за последние годы ,всегда в группе лидеров и всегда проходят в интересной борьбе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 7 октября 2018, 14:25

      Армейцам Удачи сегодня!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 13:53

      Антураж пусть в стороне останется, вы нам футбольный спектакль в двух действиях покажите, чтобы было что смотреть и обсуждать в восторженных тонах.

      6
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      Рейтинг: +2231

      river31 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 14:04

      Хорошо сказал!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > river31 7 октября 2018, 14:06

      Уж, как умею... )))

      4
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 7 октября 2018, 12:38

      Локомотиву против Армейцев не устоять.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 октября 2018, 12:23

      антураж обходит РПЛ далеко стороной.))))

      3
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      Рейтинг: +67523

      portero > sssrspartak 7 октября 2018, 12:32

      бубен обещает второй тайм веселей ,если замены будут

      6
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      Рейтинг: +19

      КоляБоков 7 октября 2018, 11:59

      Думаю сегодня паровозы выиграют!

      2
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      Рейтинг: +67523

      portero > КоляБоков 7 октября 2018, 12:31

      удача типо должна вернуть всем долги

      6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > portero 7 октября 2018, 15:08

      должно уже когда то прорвать верю в победу локо

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