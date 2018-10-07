Дзагоев: «Матчи с «Локомотивом» уступают по антуражу играм со «Спартаком» и «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«По антуражу игры с железнодорожниками, пожалуй, чуть уступают матчам со «Спартаком» и «Зенитом», но все равно являются принципиальными. Уверен, придет много фанатов, так что встреча будет очень интересной», – сказал Дзагоев.