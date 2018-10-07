Моуринью: «Те, кто читают желтую прессу, подумали, что меня уволят»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что руководство клуба поддержало его перед матчем 8-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

За день до игры издание Mirror сообщило, что португальский специалист будет отправлен в отставку.

«Те, кто читают желтую прессу, возможно, подумали, что меня уволят. И если бы я не получил смс от руководства не обращать внимания на спекуляции, я бы тоже был в этом убежден.

Думаю, вокруг слишком много болтовни. Журналисты ставят под сомнение честность и профессионализм игроков», – сказал Моуринью.