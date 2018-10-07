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    Какой вы футболист?

    Моуринью: «Те, кто читают желтую прессу, подумали, что меня уволят»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что руководство клуба поддержало его перед матчем 8-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

    За день до игры издание Mirror сообщило, что португальский специалист будет отправлен в отставку.

    «Те, кто читают желтую прессу, возможно, подумали, что меня уволят. И если бы я не получил смс от руководства не обращать внимания на спекуляции, я бы тоже был в этом убежден.

    Думаю, вокруг слишком много болтовни. Журналисты ставят под сомнение честность и профессионализм игроков», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    07.10.2018 10:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 21:32

      Болтовни действительно вокруг ,очень много.

      2
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      Рейтинг: +288

      фантоци 7 октября 2018, 13:09

      Думаю до Нового года не потянет.был бы вчера на месте ньюкасла более или менее приличный соперник,увидели бы разгром мю.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 октября 2018, 12:47

      Да при чём тут газеты, кому ты лапшу вешаешь, совсем считаешь, что болельщики умственно отсталые - у команды ни игры, ни результатов. Вот потому многие и ждут твоего скорейшего увольнения.

      2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 октября 2018, 12:18

      Моур, ты все доказал, кто ты на самом деле, после того как полез в МЮ, команда, которая на ходу, и без тебя может выиграть. А разгребать дерьмо ты так и не научился. И какой же ты после этого особенный, разве что - подавай тебе команды высшего класса? ты пойди в Енисей, выиграй РПЛ, тогда я заберу свои слова назад.
      В твитере надо было б написать ему это)))

      2
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      Рейтинг: +25020

      bset 7 октября 2018, 12:07

      Те, кто видят результаты МЮ, думают, что тебя уволят)

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 октября 2018, 11:15

      После вчерашнего подвига Моур вправе требовать у доброго руководства повышения зарплаты,премию и талоны на усиленное питание.

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