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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Варан: «Мы довольны Лопетеги. Игроки будут сражаться за него до смерти»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о главном тренере команды после матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).

    «Нужно сохранять холодную голову. Мы довольны Лопетеги, мы собираемся много работать для положительного результата.

    Это было болезненное поражение, но мы должны встать и ответить на это, потому что это лучший клуб в мире.

    Работа – единственный способ выйти из этой сложной ситуации, игроки будут сражаться до смерти за тренера», – сказал Варан.

    Источник: Marca

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    07.10.2018 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 7 октября 2018, 11:51

      Конечно, у вас нет другая возможность,не осталось топ тренера, если моура уволят,то он может возглавить,он тоже не топ уже

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      Рейтинг: +6913

      батог 7 октября 2018, 10:42

      в переулке!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:51

      Другого от Варана трудно было услышать.

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