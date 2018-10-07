Варан: «Мы довольны Лопетеги. Игроки будут сражаться за него до смерти»

Конечно, у вас нет другая возможность,не осталось топ тренера, если моура уволят,то он может возглавить,он тоже не топ уже
Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о главном тренере команды после матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).
«Нужно сохранять холодную голову. Мы довольны Лопетеги, мы собираемся много работать для положительного результата.
Это было болезненное поражение, но мы должны встать и ответить на это, потому что это лучший клуб в мире.
Работа – единственный способ выйти из этой сложной ситуации, игроки будут сражаться до смерти за тренера», – сказал Варан.