Варан: «Мы довольны Лопетеги. Игроки будут сражаться за него до смерти»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о главном тренере команды после матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).

«Нужно сохранять холодную голову. Мы довольны Лопетеги, мы собираемся много работать для положительного результата.

Это было болезненное поражение, но мы должны встать и ответить на это, потому что это лучший клуб в мире.

Работа – единственный способ выйти из этой сложной ситуации, игроки будут сражаться до смерти за тренера», – сказал Варан.