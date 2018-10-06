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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Моуринью – о поддержке болельщиков: «Дело не во мне, а в клубе, который они любят»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о поддержке болельщиков в матче 8-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:2).

    «Я рад за игроков и фанатов. Я удивлен их реакцией. Я этого не хотел. Если бы я мог сказать им не делать всего этого, я бы так и поступил. Но дело не во мне, а в клубе, который они любят, в клубе, который мы представляем с честью и достоинством.

    Когда мы проигрывали 0:2 к перерыву, болельщики великолепно повели себя по отношению к команде. Фантастика», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    06.10.2018 23:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:27

      Настоящие болельщики никогда не отвернуться от своей команды.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 23:56

      Такие вторые таймы, особенно в концовке не со всеми командами пройдут. Так играть надо с самого начала матча...

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