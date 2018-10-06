Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о поддержке болельщиков в матче 8-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:2).

«Я рад за игроков и фанатов. Я удивлен их реакцией. Я этого не хотел. Если бы я мог сказать им не делать всего этого, я бы так и поступил. Но дело не во мне, а в клубе, который они любят, в клубе, который мы представляем с честью и достоинством.

Когда мы проигрывали 0:2 к перерыву, болельщики великолепно повели себя по отношению к команде. Фантастика», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.