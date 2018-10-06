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    Лопетеги – после поражения от «Алавеса»: «Тренер первым несет ответственность за это»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).

    «Мы расстроены, потому что мы хотели победить. Мы довольно хорошо начали матч, создавали моменты и играли хорошо.

    Но мы не забили, нас за это наказали. Это суровое наказание, но соперник использовал свой шанс. Мы должны быть спокойны, потому что знаем, что это сложный момент. Тренер первый несет за это ответственность.

    Команда работала три месяца, логично, что болельщики разочарованы. Но сейчас октябрь, мы только на три очка отстаем от лидера, мы восстановимся как можно скорее», – сказал Лопетеги.

    «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Marca

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    06.10.2018 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:21

      Все поправимо ,пора восстанавливаться.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 октября 2018, 00:53

      Невезуха.

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