Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).

«Мы расстроены, потому что мы хотели победить. Мы довольно хорошо начали матч, создавали моменты и играли хорошо.

Но мы не забили, нас за это наказали. Это суровое наказание, но соперник использовал свой шанс. Мы должны быть спокойны, потому что знаем, что это сложный момент. Тренер первый несет за это ответственность.

Команда работала три месяца, логично, что болельщики разочарованы. Но сейчас октябрь, мы только на три очка отстаем от лидера, мы восстановимся как можно скорее», – сказал Лопетеги.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.