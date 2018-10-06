Моуринью: «Если в Лондоне пойдет дождь, то это моя вина. Возникнут проблемы с Брекситом – тоже моя вина»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о критике в свой адрес.

«Один мой друг сегодня утром сказал мне, что если в Лондоне пойдет дождь, то это будет моя вина. Если возникнут проблемы с договоренностями по Брекситу, то это моя вина.

Я должен быть готов к этому. Беззакония и травли в футболе много. Это моя жизнь. Я люблю это и с детства работаю для этого», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает возьму строчку в турнирной таблице.