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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Моуринью: «Если в Лондоне пойдет дождь, то это моя вина. Возникнут проблемы с Брекситом – тоже моя вина»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о критике в свой адрес.

    «Один мой друг сегодня утром сказал мне, что если в Лондоне пойдет дождь, то это будет моя вина. Если возникнут проблемы с договоренностями по Брекситу, то это моя вина.
    Я должен быть готов к этому. Беззакония и травли в футболе много. Это моя жизнь. Я люблю это и с детства работаю для этого», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает возьму строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    06.10.2018 22:33
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:12

      Эта победа значительно подняла настроение Моуринью.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 октября 2018, 09:01

      Да и бензин стремительно растёт в цене!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      navigators 7 октября 2018, 08:43

      Кстати: Роналду обвиняют в изнасиловании.
      Меня терзают смутные сомненья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      navigators 7 октября 2018, 08:40

      - И потом на развалинах Биг Бена....
      - Биг Бен тоже я развалил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 октября 2018, 07:27

      Жозе, что бы успокоиться спроси у премьер-министра, кто во всем виноват!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 7 октября 2018, 06:28

      Ты тут воду не лей,
      Ты завалил Скрипалей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 7 октября 2018, 05:58

      Тяжело быть первым после Бога !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > ROSTOV SUPER 7 октября 2018, 07:31

      Даже Бог не привёл бы к победе в Лиге чемпионов "Ростов" или "Спартак". Даже Бог не смог бы меня научить бегать быстрее Болта или нокаутировать хотя бы Поветкина. Даже Бог не способен построить дворец из говна и досок. А Моуринью не Бог. Он просто ВЫДАЮЩИЙСЯ тренер, гениально понимающий все нюансы футбола. И он это ещё докажет.

      0
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 7 октября 2018, 05:42

      Уважаемый José Mário dos Santos Mourinho Félix! Ты ЛУЧШИЙ! А если тебе плюют в спину, это означает только то, что ты впереди плюющих. Успехов на тренерском мостике и новых побед.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 7 октября 2018, 04:58

      Просто тренеруй, а не пи..ди

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 7 октября 2018, 00:59

      ahhahaha

      0
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