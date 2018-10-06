«МЮ» впервые в истории АПЛ пропустил дважды в стартовые десять минут матча на «Олд Траффорд»

Два разных тайма и разные команды в них. Что Маур говорил в раздевалке, но во втором тайме мы увидели играющий "МЮ" и его замены оказались эффективными. Может после этой волевой победы "МЮ" и разгонится. Просто смяли "сорок" во второй половине второго тайма.
«Манчестер Юнайтед» дома проигрывает «Ньюкаслу» в матче 8-го тура АПЛ (1:2, второй тайм).
Гости забили голы на 7-й и 10-й минутах встречи. «Ньюкасл» стал первой командой в истории АПЛ, которая забила «МЮ» дважды в стартовые десять минут матча на «Олд Траффорд». Об этом сообщается в официальном твиттере лиги.