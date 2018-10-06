Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «МЮ» впервые в истории АПЛ пропустил дважды в стартовые десять минут матча на «Олд Траффорд»

    «Манчестер Юнайтед» дома проигрывает «Ньюкаслу» в матче 8-го тура АПЛ (1:2, второй тайм).

    Гости забили голы на 7-й и 10-й минутах встречи. «Ньюкасл» стал первой командой в истории АПЛ, которая забила «МЮ» дважды в стартовые десять минут матча на «Олд Траффорд». Об этом сообщается в официальном твиттере лиги.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2018 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 21:28

      Два разных тайма и разные команды в них. Что Маур говорил в раздевалке, но во втором тайме мы увидели играющий "МЮ" и его замены оказались эффективными. Может после этой волевой победы "МЮ" и разгонится. Просто смяли "сорок" во второй половине второго тайма.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11