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    Какой вы футболист?

    Клопп: «Манчестер Сити» – крупнейший клуб в мире наравне с «ПСЖ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

    «Они очень сильны. Команда вместе с клубом, деньгами и тренером – выдающаяся. Это хорошее сочетание. Все это делает их крупнейшим клубом в мире наравне с «ПСЖ».

    Мы должны бороться с ними в национальной лиге и в Лиге чемпионов, если до этого дойдет», – сказал Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет 7 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    06.10.2018 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 октября 2018, 04:03

      Тонкий клопповский юмор. И вместе с тем намёк, что в ЛЧ мы-то их уже делали.

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