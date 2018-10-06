Клопп: «Манчестер Сити» – крупнейший клуб в мире наравне с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

«Они очень сильны. Команда вместе с клубом, деньгами и тренером – выдающаяся. Это хорошее сочетание. Все это делает их крупнейшим клубом в мире наравне с «ПСЖ».

Мы должны бороться с ними в национальной лиге и в Лиге чемпионов, если до этого дойдет», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет 7 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.