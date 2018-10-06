18-летний игрок «Манчестер Сити» купил дом за 2,2 миллиона

Непонимаю 2 вещи в этой новости
ЗАчем она тут если ему даже родители помогли купить дом? ладно бы за свои прямо купил?
и Второй, коментаторы ниже , видимо, факта и пункта 1 не прочитали.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден приобрел дом за 2,2 миллиона евро. С покупкой недвижимости 18-летнему англичанину помогли родители.
Фоден – воспитанник «Манчестер Сити». В этом сезоне хавбек провел в АПЛ три матча и не отметился результативными действиями.
Фоден – первый игрок в истории «Манчестер Сити», родившийся в 2000-е годы и забивший гол