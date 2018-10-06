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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    18-летний игрок «Манчестер Сити» купил дом за 2,2 миллиона

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден приобрел дом за 2,2 миллиона евро. С покупкой недвижимости 18-летнему англичанину помогли родители.

    Фоден – воспитанник «Манчестер Сити». В этом сезоне хавбек провел в АПЛ три матча и не отметился результативными действиями.

    Фоден – первый игрок в истории «Манчестер Сити», родившийся в 2000-е годы и забивший гол

    Источник: Daily Mail

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    06.10.2018 15:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 6 октября 2018, 19:56

      Непонимаю 2 вещи в этой новости
      ЗАчем она тут если ему даже родители помогли купить дом? ладно бы за свои прямо купил?
      и Второй, коментаторы ниже , видимо, факта и пункта 1 не прочитали.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 октября 2018, 19:19

      У нас в России простому человеку невозможно купить даже квартиру,
      ему не дадут ее приобрести олигархи, вместе с главным олигархом-
      паханом России.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2018, 18:42

      мне бы 3 матча там сыграть да хоть 5 не вспотею

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 6 октября 2018, 16:42

      Наверное ипотеку взял в нашем сбербанке мать его

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      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 октября 2018, 16:19

      Ничего удивительного, наши пожалуй тоже потянут и без помощи родителй.

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      Рейтинг: +695

      fan-man > polt 6 октября 2018, 18:09

      Да у наших зарплаты больше чем в МанСити, даже в Ростове условном) такие дома хоть каждый месяц покупай

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 октября 2018, 16:13

      люди нищенствуют, но покупают билеты, чтобы посмотреть как миллионеры мяч пинают)

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Chesn0k 6 октября 2018, 16:34

      Нищенствуют только в России и грамотно это замалчивают, а диктуют как под диктовку что ЗП растет, а на практике сплошные сокращения и урезание ЗП, у меня сестра живет и работает в Германии уже как 5й год и хвалится все время ,Ч то каждый квартал ЗП все растет и растет и тратить уже не знает куда

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 октября 2018, 15:55

      2.2 млн евро...Вы с такими расценками делаете не футбол, а отмывание денег.

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