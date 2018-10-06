Лопетеги: «В матче с ЦСКА «Реалу» просто не повезло»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги объяснил поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1) невезением. Россияне забили мяч на второй минуте встречи.

«Мы упустили три очка в Москве. Нам просто не повезло. Сейчас концентрируемся на ближайшей игре против «Алавеса», – сказал тренер.

ЦСКА лидирует в группе Лиги чемпионов.