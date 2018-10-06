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    Какой вы футболист?

    Лопетеги: «В матче с ЦСКА «Реалу» просто не повезло»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги объяснил поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1) невезением. Россияне забили мяч на второй минуте встречи.

    «Мы упустили три очка в Москве. Нам просто не повезло. Сейчас концентрируемся на ближайшей игре против «Алавеса», – сказал тренер.

    ЦСКА лидирует в группе Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    06.10.2018 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +187

      maxpav 6 октября 2018, 12:55

      Ну когда ГТ команды-победителя последних 3х ЛЧ говорит, что в матче ей просто не повезло с можно сказать явным аутсайдером, то что же будет в матчах с более именитыми и грозными соперниками? Опять качели: повезет - не повезет? Может надо просто поучиться у тренера выигравшей команды настраивать игроков на борьбу с первой секунды матча до последней?

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 6 октября 2018, 12:43

      В таком случае, в матче с "Ромой" "Реалу" сложно повезло.

      1
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      Рейтинг: +140

      Жуков А 6 октября 2018, 11:12

      если не забиваешь в трех матчах подряд, то про невезение лучше не говорить

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 октября 2018, 09:56

      чтобы взять 3 очка, в том матче нужно было забивать не менее 2-х мячей, а у Рела их оказалось ноль) какое уж тут везение? мячи сами по себе в ворота соперника не закатываются.
      Лопетеги доиграется, что его скоро уволят с такой игрой, а главное - результатами.

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      Рейтинг: +365

      BykAs 6 октября 2018, 08:43

      Ну да, чтобы нас обыграть , вам обязательно должно повезти, а на классе ни как , не получается!

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