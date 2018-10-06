Лопетеги: «В матче с ЦСКА «Реалу» просто не повезло»

Ну когда ГТ команды-победителя последних 3х ЛЧ говорит, что в матче ей просто не повезло с можно сказать явным аутсайдером, то что же будет в матчах с более именитыми и грозными соперниками? Опять качели: повезет - не повезет? Может надо просто поучиться у тренера выигравшей команды настраивать игроков на борьбу с первой секунды матча до последней?
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги объяснил поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1) невезением. Россияне забили мяч на второй минуте встречи.
«Мы упустили три очка в Москве. Нам просто не повезло. Сейчас концентрируемся на ближайшей игре против «Алавеса», – сказал тренер.
ЦСКА лидирует в группе Лиги чемпионов.