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  • «Локомотив» – ЦСКА: «Дерби детям не игрушки! Приручить коня – бесценно»

«Локомотив» – ЦСКА: «Дерби детям не игрушки! Приручить коня – бесценно»

5 октября 2018, 12:14
18

«Локомотив» ответил ЦСКА на видео, выпущенное армейцами к очному матчу команд в 10-м туре РПЛ.

Ранее ЦСКА представил ролик к дерби, снятый в стиле вестерна, героями которого выступают игрушки LEGO. «Бюджет ролика – цена набора LEGO. LEGO взяли в аренду у детей», – гласит надпись в конце видео ЦСКА.

«Дерби детям не игрушки! Еще немного о бюджетах: приручить коня – бесценно», – говорит надпись в ролике «Локомотива».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (18)
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1538731069
Сами как дети малые.
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Grey33
1538732725
Будем посмотреть. Локо надо бы реабилитироваться за безвольное поражение.
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bset
1538733057
Нормальные такие битвы в соц. сетях пошли. Енисей хороший пример подал.
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Mazai-NN
1538736972
У Локо совсем все плохо... О победе над ЦСКА даже думать не стоит.
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mamont14
1538744609
Локомотив, уже показал на что способен в ЛЧ, матч с Шальке не возможно было смотреть, на сколько Локо выглядел беспомощно. Так что с ЦСКА вы можете соснуть еще хлеще. ЛОКО - ОТСТОЙ в этом сезоне на всех фронтах.
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Ивантеевец
1538747781
Какое дерби??? Локомотив только последние лет 15 из себя стал чего-то представлять. Всю предыдущую историю Локо в среде московских команд всегда был пятым колесом в телеге.
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Антибиотик
1538750085
Гинер с Геркусом балуются от не хрен делать. Кстати, почему нас окружают президенты/владельцы клубов с фамилиями на букву "Г" ))
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belrus21
1538752219
Вскрытие покажет...
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александр п
1538757866
Интересная игра ,шансы раны,но чемпионство разыграют другие команды.
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zigbert
1538820927
В этой игре уступать никто не захочет.
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