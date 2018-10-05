«Локомотив» – ЦСКА: «Дерби детям не игрушки! Приручить коня – бесценно»

«Локомотив» ответил ЦСКА на видео, выпущенное армейцами к очному матчу команд в 10-м туре РПЛ.

Ранее ЦСКА представил ролик к дерби, снятый в стиле вестерна, героями которого выступают игрушки LEGO. «Бюджет ролика – цена набора LEGO. LEGO взяли в аренду у детей», – гласит надпись в конце видео ЦСКА.

«Дерби детям не игрушки! Еще немного о бюджетах: приручить коня – бесценно», – говорит надпись в ролике «Локомотива».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает