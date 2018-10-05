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    Какой вы футболист?

    «Локомотив» – ЦСКА: «Дерби детям не игрушки! Приручить коня – бесценно»

    «Локомотив» ответил ЦСКА на видео, выпущенное армейцами к очному матчу команд в 10-м туре РПЛ.

    Ранее ЦСКА представил ролик к дерби, снятый в стиле вестерна, героями которого выступают игрушки LEGO. «Бюджет ролика – цена набора LEGO. LEGO взяли в аренду у детей», – гласит надпись в конце видео ЦСКА.

    «Дерби детям не игрушки! Еще немного о бюджетах: приручить коня – бесценно», – говорит надпись в ролике «Локомотива».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.10.2018 12:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 13:15

      В этой игре уступать никто не захочет.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 октября 2018, 19:44

      Интересная игра ,шансы раны,но чемпионство разыграют другие команды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 5 октября 2018, 18:10

      Вскрытие покажет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2018, 17:34

      Гинер с Геркусом балуются от не хрен делать. Кстати, почему нас окружают президенты/владельцы клубов с фамилиями на букву "Г" ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1041

      Ивантеевец 5 октября 2018, 16:56

      Какое дерби??? Локомотив только последние лет 15 из себя стал чего-то представлять. Всю предыдущую историю Локо в среде московских команд всегда был пятым колесом в телеге.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 > Ивантеевец 5 октября 2018, 17:16

      Дерби — спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона. В основном использование этого термина распространено в футболе.
      Ну и т. д..

      4
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Ивантеевец 5 октября 2018, 17:31

      Юноша, если вам не хватает знаний, то иногда лучше промолчать, чтобы не писать чушь.

      2
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      Рейтинг: +1041

      Ивантеевец > Антибиотик 5 октября 2018, 17:41

      Уважаемый, просвятите, меня неразумного, какое наивысшее достижение показывал ваш клуб в чемпионатах СССР? И сравните его с достижениями других московских коллективов, включая Торпедо. Так что давайте не будем. Я с уважением отношусь и к Локо, и к его болельщикам, и к заслуженным игрокам, которые за него выступали в разное время, но данное противостояние на роль дерби так такого на мой сугубо личный взгляд все-таки не тянет.

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Ивантеевец 5 октября 2018, 17:43

      Вам под вашим комментарием всё четко ответили. Заслуги клуба к слову "дерби" не имеют никакого отношения.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ивантеевец 5 октября 2018, 18:09

      Пора перестать жить прошлым. Новая история - новые традиции.

      4
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      Рейтинг: +839

      dimag > gor77 5 октября 2018, 18:59

      Ну это когда-то, а сейсас это игры команд представляющих максимальный интерес болельщикам. ЦСКА-Спартак и ЦСКА-Зенит это дерби,а дерби ЦСКА-Локо остались в начале 2000ных.Хотя с учетом что Локо действующий чемпион, то может и дерби.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > dimag 5 октября 2018, 22:37

      ЦСКА- Зенит это дерби?! Есть четкое значение этого слова и не нужно его менять, опубликовывая здесь лишь свои мысли. То, о чем ты пишешь, это зрелищность. Команды из разных городов не могут повязать в один и назвать это дерби.

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 > dimag 6 октября 2018, 11:02

      Для большей шумихи перед матчами ЦСКА - ЗЕНИТ, ЗЕНИТ - СПАРТАК и т. д. был придуман слОган: Дерби двух столиц. И ничего другого. К дерби такие матчи ничего общего не имеют. По определению. Это просто за уши притянуто. Просто пиар, реклама. ))))

      1
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      Рейтинг: +112

      mamont14 5 октября 2018, 16:03

      Локомотив, уже показал на что способен в ЛЧ, матч с Шальке не возможно было смотреть, на сколько Локо выглядел беспомощно. Так что с ЦСКА вы можете соснуть еще хлеще. ЛОКО - ОТСТОЙ в этом сезоне на всех фронтах.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 октября 2018, 13:56

      У Локо совсем все плохо... О победе над ЦСКА даже думать не стоит.

      4
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      Рейтинг: +25020

      bset 5 октября 2018, 12:50

      Нормальные такие битвы в соц. сетях пошли. Енисей хороший пример подал.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 12:45

      Будем посмотреть. Локо надо бы реабилитироваться за безвольное поражение.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 5 октября 2018, 12:17

      Сами как дети малые.

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