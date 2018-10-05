«Локомотив» – ЦСКА: «Дерби детям не игрушки! Приручить коня – бесценно»

В этой игре уступать никто не захочет.
«Локомотив» ответил ЦСКА на видео, выпущенное армейцами к очному матчу команд в 10-м туре РПЛ.
Ранее ЦСКА представил ролик к дерби, снятый в стиле вестерна, героями которого выступают игрушки LEGO. «Бюджет ролика – цена набора LEGO. LEGO взяли в аренду у детей», – гласит надпись в конце видео ЦСКА.
«Дерби детям не игрушки! Еще немного о бюджетах: приручить коня – бесценно», – говорит надпись в ролике «Локомотива».
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 октября 2018 г.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 октября 2018 г.