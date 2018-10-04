Селюк: «Мне стало известно, что у Адриано серьезно больна мать. Больше я про него ничего говорить не буду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что больше не будет негативно высказываться о нападающем «Спартака» Луисе Адриано в связи с болезнью его матери.

Ранее Селюк неоднократно позволял себе резкие словесные выпады в адрес бразильца.

«В связи с тем, что мне стало известно, что у Адриано серьезно больна мать, я больше про него ничего говорить не буду. Дай бог ей здоровья», – написал Селюк в твиттере.

Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года.