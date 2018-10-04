Селюк: «Мне стало известно, что у Адриано серьезно больна мать. Больше я про него ничего говорить не буду»

Как понимаю это я. Если серьёзно больна мать, то по-любому сообщаешь тренеру. Если при этом ты говоришь, что всё ОК, то извини - спрос с тебя такой же, как и с других. Если просишь о выходных - спрос с руководства.
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что больше не будет негативно высказываться о нападающем «Спартака» Луисе Адриано в связи с болезнью его матери.
Ранее Селюк неоднократно позволял себе резкие словесные выпады в адрес бразильца.
«В связи с тем, что мне стало известно, что у Адриано серьезно больна мать, я больше про него ничего говорить не буду. Дай бог ей здоровья», – написал Селюк в твиттере.
Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года.