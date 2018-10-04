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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк: «Мне стало известно, что у Адриано серьезно больна мать. Больше я про него ничего говорить не буду»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что больше не будет негативно высказываться о нападающем «Спартака» Луисе Адриано в связи с болезнью его матери.

    Ранее Селюк неоднократно позволял себе резкие словесные выпады в адрес бразильца.

    «В связи с тем, что мне стало известно, что у Адриано серьезно больна мать, я больше про него ничего говорить не буду. Дай бог ей здоровья», – написал Селюк в твиттере.

    Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года.

    Источник: Twitter

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    04.10.2018 13:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 4 октября 2018, 16:05

      Как понимаю это я. Если серьёзно больна мать, то по-любому сообщаешь тренеру. Если при этом ты говоришь, что всё ОК, то извини - спрос с тебя такой же, как и с других. Если просишь о выходных - спрос с руководства.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 октября 2018, 15:19

      Помните Вадима Евсеева и его гол Уэльсу??? А ведь он мог не поехать на тот матч. Его дочери в то время делали операцию и он должен был быть рядом, но не отказался от сборной. Напомню что в первом матче у него с Районом Гигзом был эпизод с ударом в лицо. Гигза не дисквалифицировали(отложили), а с самого начала матча в Уэльсе Евсеева освистывали. И при одном из стандартов он бросил опекать Гигза в центре поля и пошёл в штрафную на свой страх и риск. Забил, заставив весь стадион замолчать. А в конце матча на камеру сказал Х*Й ВАМ.

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Отчаянный Пердун 4 октября 2018, 15:33

      За свою карьеру он так больше ничего и не сделал выдающегося.

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Snek 5 октября 2018, 00:39

      Дважды с Локо чемпионом стал да кубки России выигрывал. Многие и этим похвастать не могут.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 октября 2018, 14:35

      а нам давно известно, что селюк серьезно болен на голову. давайте не будем его больше постить.
      Маме Луиса здоровья.

      8
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 > piligrim1986 4 октября 2018, 19:51

      Но по поводу селекции Локомотива он прав

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 14:19

      Маме Адриано здоровья. Это святое.

      9
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 октября 2018, 14:05

      Он не уехал в аренду в Бразилию, не разорвал контракт, не попросил себе отпуск. Значит и спрашивать с него как с обычного игрока, а сейчас он дно которое кроме попытки заработать штрафной не может ничего.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > 22 raza chemp 4 октября 2018, 20:16

      Констатация факта что деньги для него важнее, было бы не так разорвал контракт или ушел в аренду и уже сидел бы с мамой и семьей, которая кстати говоря живет без отца в Бразилии. Когда он так дерьмово играет, то любой фанат и я в том числе могут об этом говорить, как и о причинах этого...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 октября 2018, 13:53

      А у Геркуса, возможно, простатит хронический. Кончай ты троллинг

      2
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 4 октября 2018, 13:50

      Мммм, у Адрианто-то наверное прям сразу на душе отлегло и потеплело,что какой-то ноунеймый агент чё то там в прессе не будет говорить

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 4 октября 2018, 13:44

      А то есть если не была бы мама больная ,то можно было бы и дальше своим языком трепать ???

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 13:37

      Зато наговорил это Селючина как минимум на удар под дых и в район челюсти.

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 > Мары 4 октября 2018, 13:58

      Че такой агрессивный?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > vladik12 4 октября 2018, 18:08

      А ты его интервью до этого вообще читал ?
      Типа Адриано бестолочь и неумеха.Ни чего не умеет.Правда в чемпионский не полный год наколотил 6 мячей, а в следующем уже полном году 15.
      Достал этот Селюк.Не зная броду, суётся в воду.

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      Рейтинг: +25020

      bset 4 октября 2018, 13:36

      А сколько еще этот болтун не знает и никогда не узнает. Думать надо перед тем, как языком чесать.

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