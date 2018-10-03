«Динамо» – о победе ЦСКА: «Что бы вы без нас делали. Где пиво?»

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

«Динамо» напомнило армейцам, что прямое попадание в группу Лиги чемпионов обеспечило именно оно, обыграв в прошлом сезоне в последнем туре российской Премьер-лиги «Спартак».

«Что бы вы без нас делали. Где пиво?» – говорится в комментарии «Динамо».