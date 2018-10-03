«Динамо» – о победе ЦСКА: «Что бы вы без нас делали. Где пиво?»

))))))))), вот это другое дело, не то что какера и спартак. Я думаю многие должны поздравить ЦСКА с победой как и болельщики так и те кто не болеет за ЦСКА, ведь ЦСКА представлял россию!
Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.
«Динамо» напомнило армейцам, что прямое попадание в группу Лиги чемпионов обеспечило именно оно, обыграв в прошлом сезоне в последнем туре российской Премьер-лиги «Спартак».
«Что бы вы без нас делали. Где пиво?» – говорится в комментарии «Динамо».
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 октября 2018 г.