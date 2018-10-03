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    Какой вы футболист?

    «Динамо» – о победе ЦСКА: «Что бы вы без нас делали. Где пиво?»

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

    «Динамо» напомнило армейцам, что прямое попадание в группу Лиги чемпионов обеспечило именно оно, обыграв в прошлом сезоне в последнем туре российской Премьер-лиги «Спартак».

    «Что бы вы без нас делали. Где пиво?» – говорится в комментарии «Динамо».

    Источник: Twitter

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    03.10.2018 12:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 октября 2018, 17:12

      ))))))))), вот это другое дело, не то что какера и спартак. Я думаю многие должны поздравить ЦСКА с победой как и болельщики так и те кто не болеет за ЦСКА, ведь ЦСКА представлял россию!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 октября 2018, 16:59

      "А разве ещё не проставились? Непорядок, однако!" - сказал чукча, вылезая из чумы в поисках рассвета... :-)))

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 октября 2018, 15:48

      )))

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 3 октября 2018, 15:29

      Вам пить нельзя! итак плохо играете))))

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      Рейтинг: +839

      dimag 3 октября 2018, 15:02

      Братаны - вы нам ЛЧ, но перед этим мы вам Панченко и РПЛ.

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      Рейтинг: +62

      dema 777 3 октября 2018, 14:22

      Логика убойная. Им бы в политику а не в футбол играть.Давно бы америку в прах разнесли.

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      Рейтинг: +67523

      portero > dema 777 3 октября 2018, 15:44

      полицай он хитрый

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      Рейтинг: +215

      iuda 3 октября 2018, 14:11

      Женёк Харьковский обещал пиво, но даже самым дешёвым не угостил

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 октября 2018, 13:48

      Так то вы ребята не плохие,только .......... и ...............

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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 3 октября 2018, 13:44

      Надо проставится друзьям)

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 3 октября 2018, 13:42

      Что делали? Через квалификацию спокойно пробились в групповой этап. В первый раз что ли? И сейчас бы вместо Бенфики играли в группе с Баварией, Аяксом и АЕКом. А это группа намного легче, чем нынешняя. Так что мы вам ничего не должны.
      Ладно! Думаю, пресс-службе ЦСКА стоит удовлетворить просьбу динамовских коллег и отправить на их адрес ящик пива "Трехгорное" (кто знает, тот поймёт шутку).

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