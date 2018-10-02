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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Голодец – о матче ЦСКА и «Реала»: «Столько народу...»

    Вице-премьер России Ольга Голодец посетила матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом». Женщина ждет красивый футбол.

    – Какие у Вас ожидания от матча?

    – Я думаю, это будет красивый футбол. Столько народу... Уже 22 часа, но мне кажется, все болельщики не поленились и пришли поболеть за команду.

    – Ваши симпатии на чьей стороне?

    – А вы как думаете? (смеется)

    – Хотели бы, чтобы повторили исход матча Россия – Испания?

    – Так хочется. Спорт – это часто везение, удача.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2018 22:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 3 октября 2018, 22:40

      А что ей не попиариться,вот и пришла на матч-денег то куры не клюют!!!

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 3 октября 2018, 10:00

      Красивый футбол ,это вам не цветочки. Здесь разыгрывается настоящая драма.

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 3 октября 2018, 01:20

      Новостной голодец полный

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 октября 2018, 23:56

      Повторили исход матча Россия – Испания?

      0
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 2 октября 2018, 22:39

      Столько народу пришли посмотреть на реал

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 октября 2018, 22:32

      Женщина ждёт, мужчина нет, что за новостями, позорище ((

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