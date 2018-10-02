Голодец – о матче ЦСКА и «Реала»: «Столько народу...»

Вице-премьер России Ольга Голодец посетила матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом». Женщина ждет красивый футбол.

– Какие у Вас ожидания от матча?

– Я думаю, это будет красивый футбол. Столько народу... Уже 22 часа, но мне кажется, все болельщики не поленились и пришли поболеть за команду.

– Ваши симпатии на чьей стороне?

– А вы как думаете? (смеется)

– Хотели бы, чтобы повторили исход матча Россия – Испания?

– Так хочется. Спорт – это часто везение, удача.