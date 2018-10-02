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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «ПСЖ» предлагает Рабьо 7,2 миллиона в год плюс 3 миллиона бонусов. Мать игрока требует 10 миллионов и столько же подъемных

    «ПСЖ» пытается договориться о продлении контракта с полузащитником Адрианом Рабьо.

    По информации Paris United, переговоры продвигаются очень натужно. 23-летний футболист уже успел поссориться со спортивным директором Антеро Энрике. Хавбек и руководитель не общаются. Окружение Рабьо теперь надеется на вмешательство президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи. Летом француз без колебаний уже дважды отклонил предложение клуба о продлении соглашения.

    Агент Рабьо, его мать Вероника Рабьо требует у «ПСЖ» зарплату 10 миллионов евро в год плюс столько же в качестве подписного бонуса. Парижане готовы платить 7,2 миллиона плюс 3 миллиона в виде различных бонусов.

    Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает в июне 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 18:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 октября 2018, 10:19

      Онажмать. Мда. Не играет он на 10-ку в год. Подписной можно было бы сбить чуть.

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:52

      Интерес к этому игроку уже давно проявляют ведущие клубы Европы. Тут мама начала хитрую игру.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 20:24

      Мама знает дело и конъюнктуру рынка. ))) Выдвигает условия заведомо зная, что ПСЖ на них не пойдёт. К пареньку есть интерес и спрос в Европе. В " Барсе" эти их требования легко удовлетворят.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 9 октября 2018, 22:12

      В Испании налоги поменьше.А маме всё равно ,главное чистыми 3 ляма получить.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 9 октября 2018, 22:17

      Он как свободный агент ещё подъёмные получит.

      3
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 2 октября 2018, 19:41

      Ну мать даёт )))

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 октября 2018, 19:02

      Валит пусть нах.й!!! Кто он чтобы условия диктовать.обладатель золотого мяча ?берите ремзи и платите ему 10 млн без подъемных он будет землю грызть за это

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Hangeldi 9 октября 2018, 22:16

      Футбол стал миллиарды зарабатывать,,мама свою дольку запросила,и не такую большую за вычетом налогов.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 октября 2018, 18:52

      Папы и мамы охерела маленько ((

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