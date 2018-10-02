«ПСЖ» предлагает Рабьо 7,2 миллиона в год плюс 3 миллиона бонусов. Мать игрока требует 10 миллионов и столько же подъемных

«ПСЖ» пытается договориться о продлении контракта с полузащитником Адрианом Рабьо.

По информации Paris United, переговоры продвигаются очень натужно. 23-летний футболист уже успел поссориться со спортивным директором Антеро Энрике. Хавбек и руководитель не общаются. Окружение Рабьо теперь надеется на вмешательство президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи. Летом француз без колебаний уже дважды отклонил предложение клуба о продлении соглашения.

Агент Рабьо, его мать Вероника Рабьо требует у «ПСЖ» зарплату 10 миллионов евро в год плюс столько же в качестве подписного бонуса. Парижане готовы платить 7,2 миллиона плюс 3 миллиона в виде различных бонусов.

Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает в июне 2019 года.