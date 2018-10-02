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  • «ПСЖ» предлагает Рабьо 7,2 миллиона в год плюс 3 миллиона бонусов. Мать игрока требует 10 миллионов и столько же подъемных

«ПСЖ» предлагает Рабьо 7,2 миллиона в год плюс 3 миллиона бонусов. Мать игрока требует 10 миллионов и столько же подъемных

2 октября 2018, 18:37
10

«ПСЖ» пытается договориться о продлении контракта с полузащитником Адрианом Рабьо.

По информации Paris United, переговоры продвигаются очень натужно. 23-летний футболист уже успел поссориться со спортивным директором Антеро Энрике. Хавбек и руководитель не общаются. Окружение Рабьо теперь надеется на вмешательство президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи. Летом француз без колебаний уже дважды отклонил предложение клуба о продлении соглашения.

Агент Рабьо, его мать Вероника Рабьо требует у «ПСЖ» зарплату 10 миллионов евро в год плюс столько же в качестве подписного бонуса. Парижане готовы платить 7,2 миллиона плюс 3 миллиона в виде различных бонусов.

Действующий контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает в июне 2019 года.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Рабьо Адриан
Комментарии (10)
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acer2003
1538495550
Папы и мамы охерела маленько ((
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Hangeldi
1538496169
Валит пусть нах.й!!! Кто он чтобы условия диктовать.обладатель золотого мяча ?берите ремзи и платите ему 10 млн без подъемных он будет землю грызть за это
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uS_Number oNe
1538498486
Ну мать даёт )))
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Рубик Докоян
1538501083
Мама знает дело и конъюнктуру рынка. ))) Выдвигает условия заведомо зная, что ПСЖ на них не пойдёт. К пареньку есть интерес и спрос в Европе. В " Барсе" эти их требования легко удовлетворят.
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zigbert
1538506320
Интерес к этому игроку уже давно проявляют ведущие клубы Европы. Тут мама начала хитрую игру.
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ItalianFootball
1538551146
Онажмать. Мда. Не играет он на 10-ку в год. Подписной можно было бы сбить чуть.
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