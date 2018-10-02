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    Давид Луис устроил сюрприз болельщице «Челси», внезапно посетив ее день рождения

    Защитник «Челси» Давид Луис преподнес сюрприз болельщице клуба Кэрол Энн Вуд.

    Бразилец вместе со своей подругой Бруной Лоурейро неожиданно посетил вечеринку в честь дня рождения фанатки.

    «Я была на его вечеринке, так что Давид Луис решил посетить на мою. И все это держал в секрете. Что за парень!» – написала Вуд в твиттере.

    Источник: Twitter

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    02.10.2018 13:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 октября 2018, 19:14

      За Луисом такое водится, приятно, конечно, видеть такие новости. Правда, это не совсем у меня состыкуется с его иногда весьма подлыми выходками на поле.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 октября 2018, 13:55

      я была на его вечеринку????????

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