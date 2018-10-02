Давид Луис устроил сюрприз болельщице «Челси», внезапно посетив ее день рождения

За Луисом такое водится, приятно, конечно, видеть такие новости. Правда, это не совсем у меня состыкуется с его иногда весьма подлыми выходками на поле.
Защитник «Челси» Давид Луис преподнес сюрприз болельщице клуба Кэрол Энн Вуд.
Бразилец вместе со своей подругой Бруной Лоурейро неожиданно посетил вечеринку в честь дня рождения фанатки.
«Я была на его вечеринке, так что Давид Луис решил посетить на мою. И все это держал в секрете. Что за парень!» – написала Вуд в твиттере.
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— Carol Ann Wood (@CFCPinky) 30 сентября 2018 г.
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— Carol Ann Wood (@CFCPinky) 30 сентября 2018 г.