Давид Луис устроил сюрприз болельщице «Челси», внезапно посетив ее день рождения

Защитник «Челси» Давид Луис преподнес сюрприз болельщице клуба Кэрол Энн Вуд.

Бразилец вместе со своей подругой Бруной Лоурейро неожиданно посетил вечеринку в честь дня рождения фанатки.

«Я была на его вечеринке, так что Давид Луис решил посетить на мою. И все это держал в секрете. Что за парень!» – написала Вуд в твиттере.

twit text — Carol Ann Wood (@CFCPinky) 30 сентября 2018 г.