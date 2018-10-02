Московское центральное кольцо во вторник будет курсировать до 2 часов ночи из-за матча ЦСКА – «Реал»

Московское центральное кольцо продлило свою работу до 2:00 в ночь со вторника на среду для удобства болельщиков.

Во вторник в столице в 22:00 начнется матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал». Завершится игра около полуночи.

«Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном в день матча между футбольными командами ЦСКА и «Реал», который пройдет сегодня, 2 октября, на стадионе «Лужники», продлила режим работы Московского центрального кольца до 2 часов ночи.

Так, в ночь с 2 на 3 октября с 21.00 до 2.00 по московскому времени «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут», – сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Это сделано для того, чтобы болельщикам после футбола смогли добраться домой на общественном транспорте.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Реал».