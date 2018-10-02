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    Какой вы футболист?

    Московское центральное кольцо во вторник будет курсировать до 2 часов ночи из-за матча ЦСКА – «Реал»

    Московское центральное кольцо продлило свою работу до 2:00 в ночь со вторника на среду для удобства болельщиков.

    Во вторник в столице в 22:00 начнется матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА«Реал». Завершится игра около полуночи.

    «Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном в день матча между футбольными командами ЦСКА и «Реал», который пройдет сегодня, 2 октября, на стадионе «Лужники», продлила режим работы Московского центрального кольца до 2 часов ночи.

    Так, в ночь с 2 на 3 октября с 21.00 до 2.00 по московскому времени «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут», – сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

    Это сделано для того, чтобы болельщикам после футбола смогли добраться домой на общественном транспорте.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Реал».

    Источник: Р-Спорт

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    02.10.2018 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 18:20

      Подарок для болел.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 2 октября 2018, 13:10

      Отличное решение

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