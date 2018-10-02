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    Ефремов: «Да, это «Реал», но ЦСКА будет сражаться за победу»

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассчитывает добиться положительного результата в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Мысли перед Лигой чемпионов? Настрой всегда боевой. Да, это «Реал», но будем сражаться за победу», – сказал Ефремов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 10:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 октября 2018, 16:32

      Очень хорошо выходить на игру с таким настроением. Удачи и победы,ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 2 октября 2018, 16:08

      Ребята мы верим что вы все выложитесь на что способны а способны вы на многое

      1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 2 октября 2018, 13:24

      Удачи армейцам сегодня!!!

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