Ефремов: «Да, это «Реал», но ЦСКА будет сражаться за победу»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассчитывает добиться положительного результата в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мысли перед Лигой чемпионов? Настрой всегда боевой. Да, это «Реал», но будем сражаться за победу», – сказал Ефремов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.