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Давид Луиc: «Сарри заряжает нас уверенностью»

1 октября 2018, 10:17
2

Защитник «Челси» Давид Луиc рассказал о работе с главным тренером команды Маурицио Сарри.

«Он заряжает всех игроков уверенностью. Мы наслаждаемся футболом под его руководством.

Сарри – фантастический человек. Каждый день он говорит нам: «У вас лучшая работа в мире, поэтому вам надо наслаждаться и делать ее с улыбкой. У многих людей в мире нет такой привилегии», – рассказал Луис.

Итальянский специалист возглавил «Челси» 14 июля 2018 года. В текущем чемпионате Англии лондонский клуб после семи туров занимает третье место в турнирной таблице с 17-ю очками.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Луис Давид Сарри Маурицио
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1538380138
Сарри хороший мотиватор и психолог.
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zigbert
1538473144
Результаты Челси говорят сами за себя.
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