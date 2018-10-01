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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Давид Луиc: «Сарри заряжает нас уверенностью»

    Защитник «Челси» Давид Луиc рассказал о работе с главным тренером команды Маурицио Сарри.

    «Он заряжает всех игроков уверенностью. Мы наслаждаемся футболом под его руководством.

    Сарри – фантастический человек. Каждый день он говорит нам: «У вас лучшая работа в мире, поэтому вам надо наслаждаться и делать ее с улыбкой. У многих людей в мире нет такой привилегии», – рассказал Луис.

    Итальянский специалист возглавил «Челси» 14 июля 2018 года. В текущем чемпионате Англии лондонский клуб после семи туров занимает третье место в турнирной таблице с 17-ю очками.

    Источник: Skysports

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    01.10.2018 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:39

      Результаты Челси говорят сами за себя.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 10:48

      Сарри хороший мотиватор и психолог.

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