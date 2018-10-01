Давид Луиc: «Сарри заряжает нас уверенностью»

Защитник «Челси» Давид Луиc рассказал о работе с главным тренером команды Маурицио Сарри.

«Он заряжает всех игроков уверенностью. Мы наслаждаемся футболом под его руководством.

Сарри – фантастический человек. Каждый день он говорит нам: «У вас лучшая работа в мире, поэтому вам надо наслаждаться и делать ее с улыбкой. У многих людей в мире нет такой привилегии», – рассказал Луис.

Итальянский специалист возглавил «Челси» 14 июля 2018 года. В текущем чемпионате Англии лондонский клуб после семи туров занимает третье место в турнирной таблице с 17-ю очками.