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    Какой вы футболист?

    Чернов: «Переход Еременко в «Спартак» немного удивил. Но не мне его судить»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился своим отношением к переходу полузащитника Романа Еременко в «Спартак» после завершения дисквалификации за употребление кокаина.

    – Этим летом в ЦСКА после дисквалификации мог вернуться Роман Еременко, но в итоге он выбрал «Спартак». Вас удивил его выбор?

    – О Еременко у меня только положительные воспоминания. Он отличный игрок, очень умный футболист. Если говорить о его переходе в «Спартак», то, конечно, меня это немного удивило, но уж точно не мне его судить. Это его выбор, больше ничего об этом не скажешь.

    Источник: Известия

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    01.10.2018 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 1 октября 2018, 09:32

      Этот переход удивил многих болельщиков, как спартаковских, так и армейских. "Подводных камней" этого перехода мы вряд ли узнаем, но вероятнее всего в душе Еременко не армеец, да и не спартаковец. У армейцев строится молодая и амбициозная команда. Удачи и побед армейскому клубу!

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