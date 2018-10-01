Чернов: «Переход Еременко в «Спартак» немного удивил. Но не мне его судить»

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился своим отношением к переходу полузащитника Романа Еременко в «Спартак» после завершения дисквалификации за употребление кокаина.

– Этим летом в ЦСКА после дисквалификации мог вернуться Роман Еременко, но в итоге он выбрал «Спартак». Вас удивил его выбор?

– О Еременко у меня только положительные воспоминания. Он отличный игрок, очень умный футболист. Если говорить о его переходе в «Спартак», то, конечно, меня это немного удивило, но уж точно не мне его судить. Это его выбор, больше ничего об этом не скажешь.