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Ерохин: «В 90-е играл с милиционерами в футбол на деньги»

29 сентября 2018, 08:13
33

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своей юности в Барнауле. Игрок на Алтае родился.

– Каким был Барнаул в 90-е годы?

– Думаю, как и везде в то время, пацаны сталкивались с ребятами более бандитского склада. Я к этому никак не относился – учился в школе, ходил на тренировки, дополнительно занимался.

Времени ходить по дворам и устраивать с кем-то разборки не было. Да меня и не трогали особо – знали, что я спортсмен, что мне все это неинтересно.

– Но драться приходилось?

– Конечно! Но не очень часто и не очень сильно.

– Расскажите про игру с милиционерами на деньги.

– Было такое. В Барнауле я тренировался дополнительно с Геннадием Ивановичем Смертиным. Тренировка проходила так – нас было пять-шесть человек, мы отрабатывали финты, выполняли задания, потом играли между собой и переносили эти элементы на игру.

Так сложилось, что его тренировочная коробка была рядом с отделением милиции, и однажды милиционеры изъявили желание сыграть с нами. Получалось так, что они с нами играли на деньги, а мы с ними нет, потому что денег у нас не было. Когда мы выигрывали, всегда требовали наш выигрыш, когда проигрывали – они, конечно, понимали, что взять с детей нечего. Но проигрывали мы редко!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (33)
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Рубик Докоян
1538198966
Ерохин 1989г. рождения, через две недели ему 29 лет. Он в конце 90-х ходил в начальные классы школы. У него ли спрашивать про 90-е годы ?...
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MaxRnD
1538199472
А сейчас он с Динамо бесплатно играет ?
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Боцман59rus
1538201242
С головой проблемы, как и с финтами.... или там менты играют на деньги с первоклашками.))))
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3a zenit
1538203404
для меня это дико и не понятно,но Ерохин лидер команды(кустарный Мальдини)...я просто в шоке...в том сезоне я проклинал всё и вся ростовское и тут бах игрок сборной,как такое произошло?
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yorgenbarenz
1538203569
Мусора в Барнауле какие-то странные были.Про Дзержинского,что ли,книжку прочитали?Тот,якобы,ходил по всяким закуткам,помойкам,стройкам и вытаскивал оттуда беспризорников,чтобы отправить их в детдома.Вот,и барнаульские,наверное,поглядев на юных футболистов,решили,что этих оборванцев надо подкармливать.)
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Фотон
1538203573
Не трогали... Футболист не каратист.
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directorpg
1538206077
Сейчас было не плохо: выиграл - получил, проиграл - не получил, может быть и заиграли.
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Шумаххер
1538206459
Да уж , тяжёлые времена были , но счастливые !
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ItalianFootball
1538207798
Это он до 11-ти лет с ментами катал ???
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zigbert
1538214763
В те годы каждый крутился как мог и лишний заработок был как нельзя кстати.
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