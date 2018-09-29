Ерохин: «В 90-е играл с милиционерами в футбол на деньги»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своей юности в Барнауле. Игрок на Алтае родился.

– Каким был Барнаул в 90-е годы?

– Думаю, как и везде в то время, пацаны сталкивались с ребятами более бандитского склада. Я к этому никак не относился – учился в школе, ходил на тренировки, дополнительно занимался.

Времени ходить по дворам и устраивать с кем-то разборки не было. Да меня и не трогали особо – знали, что я спортсмен, что мне все это неинтересно.

– Но драться приходилось?

– Конечно! Но не очень часто и не очень сильно.

– Расскажите про игру с милиционерами на деньги.

– Было такое. В Барнауле я тренировался дополнительно с Геннадием Ивановичем Смертиным. Тренировка проходила так – нас было пять-шесть человек, мы отрабатывали финты, выполняли задания, потом играли между собой и переносили эти элементы на игру.

Так сложилось, что его тренировочная коробка была рядом с отделением милиции, и однажды милиционеры изъявили желание сыграть с нами. Получалось так, что они с нами играли на деньги, а мы с ними нет, потому что денег у нас не было. Когда мы выигрывали, всегда требовали наш выигрыш, когда проигрывали – они, конечно, понимали, что взять с детей нечего. Но проигрывали мы редко!