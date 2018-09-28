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  • Новосельцев: «Если бы меня интересовали только деньги, я остался бы в «Зените» и получал зарплату»

Новосельцев: «Если бы меня интересовали только деньги, я остался бы в «Зените» и получал зарплату»

28 сентября 2018, 20:57
10

Защитник «Анжи» Иван Новосельцев рассказал, что в его футбольной карьере деньги не стоят на первом месте. Игрок принадлежит «Зениту».

– Пока не играли, Вы активно вели социальные сети. Сложилось впечатление, что Вас не особо заботит, что в состав не попадаете.

– Сколько людей столько и мнений. Люди, которые знакомы со мной лично, знают мою правду. Не считаю что социальные сети влияют на игру, там находятся почти все спортсмены мира. Это норма 21 века.

Для меня всегда очень важно было играть в футбол, играть в стартовом составе основным. С самого детства так было. Я злился, даже когда приходилось по какой-то причине, по болезни или еще чему-то, пропускать тренировки. Всегда хотел быть в обойме, играть..

Если бы меня интересовали в «Зените» только деньги, я бы пришел сюда? Остался бы в «Зените», сидел бы и получал зарплату.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Новосельцев Иван
Комментарии (10)
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shinnik
1538157539
эх..рискну..) Белые ослики заинтересовали..?
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MaxRnD
1538158371
Ваня - наивный чукотский юноша !
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латунный
1538158397
ваня ты всё профукал когда ушол с ростова
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baden69
1538159359
Ты видимо просто понял, что если не будешь играть, то по окончании контракта с Зенитом совсем никому будешь не нужен, а так и зарплата по контракту зенитовская, и вроде как играешь на виду у возможных будущих работодателей.
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все_будет_AUDI
1538160550
А щас играешь в дне таблицы и так же получаешь зарплату. Вывод что парится в топ клубах ?
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fanchik
1538160738
Изначально интересовали только деньги когда перебирался в Зенит ,и однажды там долго просидев и "атрофировав задницу и прирастающие к ней мышцы" вспомнил ,что он профессиональный футболист который должен играть и решился "оторваться от скамейки",и сейчас такое впечатление что слова *для меня всегда очень важно было играть в футбол, играть в стартовом составе основным* просто шутка от Вани
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nik55
1538163538
Новосельцев ты как дерево шел в бзенит за титулами ???
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starche
1538164431
Хвастун, тебе самое место в ФНЛ.
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anjaneri
1538178489
Вано молодец, он всегда полезен на поле. Правда , зря он ушёл от ростовщиков к газовым футболистам, там он попросту затенялся среди газовых гигантов. В Ростове он был на своём месте. Остаётся его благодарить, что помогает сегодня анжанерам.
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zigbert
1538203264
Сидеть в запасе длительное время не совсем полезно ,можно потерять квалификацию.
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