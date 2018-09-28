Новосельцев: «Если бы меня интересовали только деньги, я остался бы в «Зените» и получал зарплату»

Защитник «Анжи» Иван Новосельцев рассказал, что в его футбольной карьере деньги не стоят на первом месте. Игрок принадлежит «Зениту».

– Пока не играли, Вы активно вели социальные сети. Сложилось впечатление, что Вас не особо заботит, что в состав не попадаете.

– Сколько людей столько и мнений. Люди, которые знакомы со мной лично, знают мою правду. Не считаю что социальные сети влияют на игру, там находятся почти все спортсмены мира. Это норма 21 века.

Для меня всегда очень важно было играть в футбол, играть в стартовом составе основным. С самого детства так было. Я злился, даже когда приходилось по какой-то причине, по болезни или еще чему-то, пропускать тренировки. Всегда хотел быть в обойме, играть..

Если бы меня интересовали в «Зените» только деньги, я бы пришел сюда? Остался бы в «Зените», сидел бы и получал зарплату.