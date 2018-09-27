Бекао: «Особенности судейства в России? Сложно общаться»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился мнением о судействе в России.

– Российское судейство – в чем его особенности?

– В том, что сложно общаться (смеется). Судьи тут почти не говорят по-английски. Я сам не очень в английском, но могу сказать пару слов, иногда завязывается небольшой диалог. А стиль судейства нормальный, не заметил проблем.

– Вы что-то бурно обсуждали с арбитром в перерыве дерби со «Спартаком»?

– Да, я говорил про желтую карточку, которую он мне показал. Я ведь не наиграл не предупреждение, ни одного жесткого нарушения правил не сделал. Просто соперник изобразил что-то, устроил театр. Судья поддался на его симуляцию и показал желтую. Я просто хотел знать, за что получил карточку.

– Он ответил?

– Ну что-то пытался сказать по-английски. Но как-то не очень получилось. Главное, чтобы он меня понял: я повторял, что никогда не совершу подлый фол.

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