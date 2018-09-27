Прядкин: «Матч «Спартак» – «Зенит» в «Лужниках»? Уверен, москвичи на такое никогда не пойдут»

Руководитель РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч второго круга «Спартак» – «Зенит», скорее всего, не состоится на стадионе «Лужники», несмотря на желание руководства арены принять встречу.

Вместимость «Лужников» составляет 81 тысячу зрителей. Стадион «Спартака» «Открытие Арена» вмещает 45 360 человек.

– Руководство «Лужников» недавно высказалось, что готово принять на своeм поле матч «Спартак» — «Зенит». Такое возможно?

– Нет. Я уверен, что «Спартак» никогда на такое не пойдeт. У красно-белых комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Безусловно, вопрос интересный, но я задал бы представителям «Лужников» встречный. Понимаю, что им бы хотелось принять у себя такой матч, но на каких условиях? Клубу же нужно заплатить за аренду, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдeт.