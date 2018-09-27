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  • Прядкин: «Матч «Спартак» – «Зенит» в «Лужниках»? Уверен, москвичи на такое никогда не пойдут»

Прядкин: «Матч «Спартак» – «Зенит» в «Лужниках»? Уверен, москвичи на такое никогда не пойдут»

27 сентября 2018, 16:12
27

Руководитель РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч второго круга «Спартак»«Зенит», скорее всего, не состоится на стадионе «Лужники», несмотря на желание руководства арены принять встречу.

Вместимость «Лужников» составляет 81 тысячу зрителей. Стадион «Спартака» «Открытие Арена» вмещает 45 360 человек.

– Руководство «Лужников» недавно высказалось, что готово принять на своeм поле матч «Спартак» — «Зенит». Такое возможно?

– Нет. Я уверен, что «Спартак» никогда на такое не пойдeт. У красно-белых комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Безусловно, вопрос интересный, но я задал бы представителям «Лужников» встречный. Понимаю, что им бы хотелось принять у себя такой матч, но на каких условиях? Клубу же нужно заплатить за аренду, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдeт.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (27)
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ufos73
1538054645
С чего этот петух решает за Спартак? Дополнительные 30т болел это еще 30-50 лямов дохода, от билетов, минимум...
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777+
1538056732
То, что сказал Прядкин - дело десятое.... Если все подсчитать и будет выгодно и Спартаку и Лужникам, то почему бы и нет? Тем более, что это всего один матч, но топовый! Слава богу, что на такие матчи можно собрать полный стадион! Самое главное, что еще 35 тысяч человек смогут посмотреть матч в живую.....
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vladimir-7
1538058271
Уже и раньше говорил, что многое зависит от аренды стадиона с обслуживанием и стоимости билетов, отсюда и количество зрителей.
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subbotaspartak
1538059482
Это свинство - загнать нас в Лужу... Нам гладиатор нужен.
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Мары
1538059590
Это считать надо. Будет выгодно, почему бы и нет. В противном случае нехай опять барахолку открывают.
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uS_Number oNe
1538064958
С какого перепугу?.. Кому не хватит мест по телевизору пусть смотреть, но матч должен быть только на Спартаковской арене.
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acor94
1538076205
Если матч проведут в Лужниках, то будет возможность простым болельщикам из Питера приехать и посмотреть игру.
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Serjio82
1538120839
Прядкин глуповат,если честно!
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zigbert
1538134285
Расчет прост ,при полном стадионе в Лужниках все будут в выигрыше.
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frizom
1538140764
да нет пока никакого смысла, своя арена это дом. Вот там и надо играть. То что руководство Спартака не заинтересовано в переносе матча на Лужу я уверен на 100% и поддерживаю
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