Швейцарская полиция считает Абрамовича угрозой для страны

Швейцарская полиция считает???
Это когда же швейцарцы научились так считать???
И не просто считать, а считать так, как это СЧИТАЮТ американцы.
Вот вам и нейтральная Швейцария, где американцы, что хотят, то и ВОРОТЯТ!
Американцы уже давно свили своё криминальное гнездо в Швейцарии и насаждают там свои преступные порядки.
Этот пример с Абрамовичем, как череда многих, которые это подтверждают.
А вспомните, как швейцарская прокуратура и полиция, с ПОДСТАВЫ США, начали гонение на руководство ФИФА.
Стоило американцам скомандовать ФАС, как "нейтральная" Швейцария РЕЗКО ВОЗБУДИЛА многочисленные расследования против чиновников ФИФА!
А всё из-за того, что ФИФА, справедливым, честным и прозрачным голосованием, отдала право на проведение чемпионата Мира по футболу в 2018 году России.
Американцы начали демократическую КРИМИНАЛЬНУЮ охоту на россиян по всему Миру, в том числе и в "нейтральной" Швейцарии.
Смех один с этой Швейцарской полицией!
Абрамович не был и не замечен, а его ВДРУГ и СРАЗУ швейцарцы, по просьбам англичан и американцев, причислили к мировому криминалу только потому, что он из России.
Доказательств НЕТ, но для американцев это не главное!
Главное для американцев ЛЖИВО и НАГЛО обвинить, а там и трава не расти.
Вот вам ШАНТАЖ-монтаж криминальной демократии США в действии ЗЛОДЕЙСТВИИ.
Полиция Швейцарии предполагает, что владелец «Челси» Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, в отношении российского бизнесмена имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами».
Ранее сообщалось, что Абрамович намерен продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов стерлингов.