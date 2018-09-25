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    Швейцарская полиция считает Абрамовича угрозой для страны

    Полиция Швейцарии предполагает, что владелец «Челси» Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство. Об этом сообщает The Guardian.

    По информации источника, в отношении российского бизнесмена имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами».

    Ранее сообщалось, что Абрамович намерен продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов стерлингов.

    Источник: The Guardian

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    25.09.2018 23:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 сентября 2018, 14:39

      Швейцарская полиция считает???
      Это когда же швейцарцы научились так считать???
      И не просто считать, а считать так, как это СЧИТАЮТ американцы.

      Вот вам и нейтральная Швейцария, где американцы, что хотят, то и ВОРОТЯТ!
      Американцы уже давно свили своё криминальное гнездо в Швейцарии и насаждают там свои преступные порядки.

      Этот пример с Абрамовичем, как череда многих, которые это подтверждают.
      А вспомните, как швейцарская прокуратура и полиция, с ПОДСТАВЫ США, начали гонение на руководство ФИФА.
      Стоило американцам скомандовать ФАС, как "нейтральная" Швейцария РЕЗКО ВОЗБУДИЛА многочисленные расследования против чиновников ФИФА!
      А всё из-за того, что ФИФА, справедливым, честным и прозрачным голосованием, отдала право на проведение чемпионата Мира по футболу в 2018 году России.

      Американцы начали демократическую КРИМИНАЛЬНУЮ охоту на россиян по всему Миру, в том числе и в "нейтральной" Швейцарии.
      Смех один с этой Швейцарской полицией!
      Абрамович не был и не замечен, а его ВДРУГ и СРАЗУ швейцарцы, по просьбам англичан и американцев, причислили к мировому криминалу только потому, что он из России.
      Доказательств НЕТ, но для американцев это не главное!
      Главное для американцев ЛЖИВО и НАГЛО обвинить, а там и трава не расти.
      Вот вам ШАНТАЖ-монтаж криминальной демократии США в действии ЗЛОДЕЙСТВИИ.

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:15

      Опасения швейцарской полиции не напрасны ,однако доказать связь Абрамовича с криминальным миром будет трудно.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:48

      Однако, Чукотка челом бьёт и просит Рому обратно в начальники...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 26 сентября 2018, 08:31

      «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами».
      Это они имели ввиду Путина и его дружков?

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > VAD07 26 сентября 2018, 08:58

      Они имели ввиду, что такую версию уже не раз западные структуры выдвигали в качестве обвинений против российских олигархов ради вынесения санкций против России. И когда эти же обвинения прилетят в адрес Абрамовича, Швейцария не хочет иметь проблемы и замораживать очередные счета по указанию США, теряя в очередной раз свою репутацию и нарушая свою конституцию страны.

      4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 сентября 2018, 08:06

      В душе он страшен и даже ужасен.
      А с виду милашка))
      Швейцайрия - не Россия, может и не выдержать нашествия Абрамовичей и прочих олигархов.

      2
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      Рейтинг: +17870

      ilichkadr > VSt 26 сентября 2018, 09:03

      ШвейцаЙрия возможно и не выдержит, а вот Швейцария выдержит не только Абрамовичей, но и ему подобных. 600 лет Швейцария не видела войны, но толстосумов любит очень давно, поскольку уже лет 200 хранит их бабло.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 08:02

      Сразу вспомнил новость о том, что в каком-то там швейцарском банке свои деньги держит/держал родной брат какого-то там террориста, и счёт не заморозили из-за политики неприкосновенности банка. Абрамович опасней?
      Швейцария хоть и придерживается нейтралитета, но в плане денег всегда вели себя как сами знаете кто. Странно такое читать, если это правда, разумеется.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 сентября 2018, 07:44

      допрыгался...

      1
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD 26 сентября 2018, 07:21

      Ещё не так давно всех наших нуворишей (элиту) с их наворованными бабками они принимали у себя с удовольствием и без проблем, а начальник Чукотки вдруг рылом не вышел ?
      PS Куда подевалась хвалёная декларация о нейтралитете и эуропейская толерантность ?

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 сентября 2018, 05:09

      Он скупит весь швейцарский футбол!

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > КЭТиК 26 сентября 2018, 08:04

      Он обменяет его на яхту.

      3
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Добрый Бобер 26 сентября 2018, 08:41

      Угу, и будут хитрожопые банкиры с дорогой яхтой, но без футбола )))

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 26 сентября 2018, 00:50

      В другой стране прибьется !

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