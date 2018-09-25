Швейцарская полиция считает Абрамовича угрозой для страны

Полиция Швейцарии предполагает, что владелец «Челси» Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в отношении российского бизнесмена имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами».

Ранее сообщалось, что Абрамович намерен продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов стерлингов.