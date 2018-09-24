Юный болельщик прорвался к Неймару в матче с «Ренном» и получил в подарок от бразильца футболку

нормуль.
вот только вопрос, как такое может произойти ? какой то малой просто выбежал на поле..........
Нападающий «ПСЖ» Неймар презентовал свою футболку маленькому болельщику, который выбежал на поле в матче шестого тура Лиги 1 с «Ренном» (3:1).
На первой компенсированной минуте встречи во время замены бразильца мальчик прорвался к футболисту, обнял его и попросил футболку. Форвард сказал стюардам не вмешиваться, а затем выполнил просьбу юного фаната, сорвав аплодисменты трибун.
twit text
— ESPN FC (@ESPNFC) 24 сентября 2018 г.