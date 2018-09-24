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    Юный болельщик прорвался к Неймару в матче с «Ренном» и получил в подарок от бразильца футболку

    Нападающий «ПСЖ» Неймар презентовал свою футболку маленькому болельщику, который выбежал на поле в матче шестого тура Лиги 1 с «Ренном» (3:1).

    На первой компенсированной минуте встречи во время замены бразильца мальчик прорвался к футболисту, обнял его и попросил футболку. Форвард сказал стюардам не вмешиваться, а затем выполнил просьбу юного фаната, сорвав аплодисменты трибун.

    Источник: ESPN

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    24.09.2018 16:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 24 сентября 2018, 20:51

      нормуль.
      вот только вопрос, как такое может произойти ? какой то малой просто выбежал на поле..........

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 20:44

      Для мальчугана это настоящее счастье.

      1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 24 сентября 2018, 18:40

      Мусоров налетело будто террорист выбежал!

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 сентября 2018, 18:28

      Ну блэт, толи я старею, толи хз, но я начал сносно относиться к Роналду, Неймару, возможно за из поступки

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 17:51

      С Неймаром такие моменты регулярно возникают. Респект, что каждый раз не отказывает.

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 24 сентября 2018, 17:50

      Какой хороший поступок)))

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 24 сентября 2018, 17:50

      Видел этот момент. Мальчик в слезах прижался к симулянту и тот не дал его в обиду охранникам уходя с поля

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 24 сентября 2018, 17:16

      милота)))

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