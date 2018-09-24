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    Директор по безопасности РПЛ рассказал, почему фанатов «Спартака» держали на трибунах полтора часа после матча с ЦСКА

    Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин объяснил, по каким причинам болельщики «Спартака» могли покинуть «ВЭБ Арену» после матча восьмого тура с ЦСКА (1:1) лишь спустя полтора часа после завершения игры.

    «Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу. Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.

    Это было сделано с целью не допустить потасовок? Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами «Спартака» и ЦСКА – не самые лучшие», – сказал Мейтин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 сентября 2018, 18:38

      ...вчера опять дым пускали на стадионе,а телекамеры стыдливо отворачивались---это что??? А если подобное произошло в Казани....вот вони было бы. КДК разберитесь,пожалуйста.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 16:31

      А не проще было сначала полторы тысячи спартачей выпустить, а затем коняшками заняться ? Тупость по видимому не только в руководстве Гинеровских подонков, но и в мозгах Безопасности РПЛ.
      Прямо прогрессирует что ли.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 24 сентября 2018, 15:52

      Посмотрим, как вы будете действовать после матча на Открытие Арена.
      Тогда и выводы сделаем.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Супервайзер 24 сентября 2018, 16:34

      Они туда просто зассут приехать.Мы же их со стадиона вообще можем не выпустить.Ну в целях безопасности людей.Чтоб люди спокойно добрались до дома, а кони до пони хранилищ.

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