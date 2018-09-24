Директор по безопасности РПЛ рассказал, почему фанатов «Спартака» держали на трибунах полтора часа после матча с ЦСКА

...вчера опять дым пускали на стадионе,а телекамеры стыдливо отворачивались---это что??? А если подобное произошло в Казани....вот вони было бы. КДК разберитесь,пожалуйста.
Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин объяснил, по каким причинам болельщики «Спартака» могли покинуть «ВЭБ Арену» после матча восьмого тура с ЦСКА (1:1) лишь спустя полтора часа после завершения игры.
«Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу. Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.
Это было сделано с целью не допустить потасовок? Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами «Спартака» и ЦСКА – не самые лучшие», – сказал Мейтин.