Директор по безопасности РПЛ рассказал, почему фанатов «Спартака» держали на трибунах полтора часа после матча с ЦСКА

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин объяснил, по каким причинам болельщики «Спартака» могли покинуть «ВЭБ Арену» после матча восьмого тура с ЦСКА (1:1) лишь спустя полтора часа после завершения игры.

«Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу. Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.

Это было сделано с целью не допустить потасовок? Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами «Спартака» и ЦСКА – не самые лучшие», – сказал Мейтин.