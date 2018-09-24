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  • Директор по безопасности РПЛ рассказал, почему фанатов «Спартака» держали на трибунах полтора часа после матча с ЦСКА

Директор по безопасности РПЛ рассказал, почему фанатов «Спартака» держали на трибунах полтора часа после матча с ЦСКА

24 сентября 2018, 15:22
4

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин объяснил, по каким причинам болельщики «Спартака» могли покинуть «ВЭБ Арену» после матча восьмого тура с ЦСКА (1:1) лишь спустя полтора часа после завершения игры.

«Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу. Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.

Это было сделано с целью не допустить потасовок? Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами «Спартака» и ЦСКА – не самые лучшие», – сказал Мейтин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (4)
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Супервайзер
1537793557
Посмотрим, как вы будете действовать после матча на Открытие Арена. Тогда и выводы сделаем.
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Мары
1537795899
А не проще было сначала полторы тысячи спартачей выпустить, а затем коняшками заняться ? Тупость по видимому не только в руководстве Гинеровских подонков, но и в мозгах Безопасности РПЛ. Прямо прогрессирует что ли.
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FaTeK1945ru
1537803491
...вчера опять дым пускали на стадионе,а телекамеры стыдливо отворачивались---это что??? А если подобное произошло в Казани....вот вони было бы. КДК разберитесь,пожалуйста.
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