«Локомотив» представил видеоролик к матчу с «Зенитом»

«Локомотив» опубликовал видеоролик накануне встречи 8-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

«Ты держишь курс, набираешь ход, идешь на всех парах и знаешь, что ты настоящий, из железа», – говорится в видеозаписи железнодорожников.

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.