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    «Локомотив» представил видеоролик к матчу с «Зенитом»

    «Локомотив» опубликовал видеоролик накануне встречи 8-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

    «Ты держишь курс, набираешь ход, идешь на всех парах и знаешь, что ты настоящий, из железа», – говорится в видеозаписи железнодорожников.

    Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.09.2018 11:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 сентября 2018, 09:27

      Прикольно смотреть такие ролики после вчерашнего поражения)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      avera 23 сентября 2018, 17:57

      Все уход в пар,а где игра?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 16:56

      А нужны ли эти ролики Локомотиву?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      monser08 23 сентября 2018, 15:16

      Ну здесь хоть без пьяных ковбоев......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 сентября 2018, 15:07

      Вперед ржд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 сентября 2018, 14:49

      Помоему режиссеры не в теме - какой уровень футбола сейчас показывает их команда...

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      Рейтинг: +1532

      starche 23 сентября 2018, 14:00

      Не поможет!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 сентября 2018, 13:33

      теперь надо так же красиво сыграть. в прошлом году именно с зенита начался поход за золотом. надо повторить

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 > ухоженный крокодил 23 сентября 2018, 13:52

      посмотрим... посмотрим... будешь кричать после финального свистка, а сейчас промолчи лучше!!!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 13:30

      Роликами не заменить чудовищную реализацию.

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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 23 сентября 2018, 13:13

      Пущай проводницы разминаются.

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