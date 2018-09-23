«Леганес» не заплатит «Реалу» за аренду Лунина, если вратарь проведет 15 матчей

Стали известны подробности перехода голкипера «Реала» Андрея Лунина в «Леганес».

Украинец будет выступать за команду из Примеры до конца нынешнего сезона.

По условиям соглашения, 19-летний вратарь должен провести за «Леганес» минимум 15 матчей. Если этого не произойдет, клубу придется заплатить мадридцам за аренду голкипера.

На данный момент Лунин не провел за «Легенес» ни одной игры.