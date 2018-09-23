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    «Леганес» не заплатит «Реалу» за аренду Лунина, если вратарь проведет 15 матчей

    Стали известны подробности перехода голкипера «Реала» Андрея Лунина в «Леганес».

    Украинец будет выступать за команду из Примеры до конца нынешнего сезона.

    По условиям соглашения, 19-летний вратарь должен провести за «Леганес» минимум 15 матчей. Если этого не произойдет, клубу придется заплатить мадридцам за аренду голкипера.

    На данный момент Лунин не провел за «Легенес» ни одной игры.

    Источник: AS

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    23.09.2018 07:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 сентября 2018, 08:34

      можно не любить Реал,но это очень умное решение.УЕФА там вроде собралось вводить лимит на игроков которые играют в арендах,так вот оно и решение,все элементарно,если игрок неплох и просто в силу возраста или каких то других обстоятельств не может играть в топ клубе то пусть идет и доказывает свою профпригодность в клубе поскромнее...ну а если он провалится в этих 15 гарантированных матчах то увы,значит не судьба

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 сентября 2018, 08:04

      А вот это молодцы!!!! Заботятся о том, чтобы у своего игрока была практика в аренде!

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