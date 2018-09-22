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    ЦСКА продал около 35 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о количестве реализованных пакетов билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы будут проводить домашние игры на стадионе «Лужники».

    «Около 35 тысяч пакетов продано, несмотря на то, что наш билетный сервис был атакован хакерами. Из-за этого мы временно приостановили продажи. Но они идут активно», – сказал Бабаев.

    ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».

    Источник: ТАСС

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    22.09.2018 00:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 09:42

      Значит поддержка будет всеобъемлющей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 22 сентября 2018, 13:57

      Враньё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 07:37

      Можно уже считать, что в этой экономической игре клуб ЦСКА выступил успешно. Теперь осталось успешно сыграть и порадовать болельщиков футбольным спектаклем.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 22 сентября 2018, 06:58

      Будет три аншлага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Bumble 22 сентября 2018, 01:28

      интересно какой вклад болельщиков Реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 22 сентября 2018, 00:43

      все хотят видеть такую игру... цска - удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 00:33

      Самый важный результат для Гинера.

      2
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