ЦСКА продал около 35 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о количестве реализованных пакетов билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы будут проводить домашние игры на стадионе «Лужники».

«Около 35 тысяч пакетов продано, несмотря на то, что наш билетный сервис был атакован хакерами. Из-за этого мы временно приостановили продажи. Но они идут активно», – сказал Бабаев.

ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».